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«Одноклассники» обновили дизайн сайта

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Соцсеть «Одноклассники» обновила свой дизайн к 15-летию, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый», — говорится в сообщении соцсети. Также поменялась верстка главной страницы сайта соцсети: вся информация разделена на четыре колонки. В течение года соцсеть планирует запустить сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах – сейчас такая функция доступна только в «Рекомендациях».

В этом году «Одноклассники» обновят дизайн своих мобильных приложений для iOS и Android. Соцсеть уберет из ленты новостей фотографию и обложку профиля, чтобы увеличить количество отображаемых новостей на экране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных