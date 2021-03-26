«Одноклассники» обновили дизайн сайта
Соцсеть «Одноклассники» обновила свой дизайн к 15-летию, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
«Наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый», — говорится в сообщении соцсети. Также поменялась верстка главной страницы сайта соцсети: вся информация разделена на четыре колонки. В течение года соцсеть планирует запустить сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах – сейчас такая функция доступна только в «Рекомендациях».
В этом году «Одноклассники» обновят дизайн своих мобильных приложений для iOS и Android. Соцсеть уберет из ленты новостей фотографию и обложку профиля, чтобы увеличить количество отображаемых новостей на экране.