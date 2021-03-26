«Одноклассники» обновили дизайн сайта

«Наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый», — говорится в сообщении соцсети. Также поменялась верстка главной страницы сайта соцсети: вся информация разделена на четыре колонки. В течение года соцсеть планирует запустить сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах – сейчас такая функция доступна только в «Рекомендациях».