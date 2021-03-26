В Белоруссии выбрали новую песню для «Евровидения»
В Белоруссии выбрали новую композицию музыкальной группы «Галасы ЗМеста» для участия в конкурсе «Евровидение-2021», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Ивана Эйсмонта.
«Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС», — сказал Эйсмонт. Новая композиция будет представлена публике на следующей неделе.
Ранее Европейский вещательный союз (EBU) потребовал от Белоруссии заменить выдвинутую на «Евровидение» песню. Организация пришла к выводу, что песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».
Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. Присутствие зрителей на арене пока не оговаривалось.
Россию на конкурсе представит певица Манижа с песней Russian Woman.