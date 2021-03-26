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В Белоруссии выбрали новую песню для «Евровидения»

Ведомости

В Белоруссии выбрали новую композицию музыкальной группы «Галасы ЗМеста» для участия в конкурсе «Евровидение-2021», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Ивана Эйсмонта.

«Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в ЕВС», — сказал Эйсмонт. Новая композиция будет представлена публике на следующей неделе.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) потребовал от Белоруссии заменить выдвинутую на «Евровидение» песню. Организация пришла к выводу, что песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18-22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников. Присутствие зрителей на арене пока не оговаривалось.

Россию на конкурсе представит певица Манижа с песней Russian Woman.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных