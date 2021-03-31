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Выручка «Газпром-медиа» в 2020 году выросла на 1,1%

Ведомости

Консолидированные доходы сегмента «медиабизнес» Газпромбанка выросли в 2020 году на 1,1% до 99,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщил холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) со ссылкой на отчетность банка. В сегменте «медиабизнес» представлены ключевые показатели ГПМ.

Доходы холдинга от рекламы по итогам года увеличились на 2% и составили 72,3 млрд руб. Рост произошел в основном благодаря эфирным и тематическим телеканалам холдинга, говорится в сообщении ГПМ. В августе-декабре на телеканалах холдинга прошло большое количество премьер, также во втором полугодии возобновились спортивные соревнования и их трансляции на ТВ.

В холдинге отметили, что в III квартале рекламодатели начали увеличивать деловую активность. В октябре-декабре рекламодатели, ранее переносившие свои бюджеты на осень (категории «транспорт», «финансовые услуги» и товары повседневного спроса), вернулись на ТВ и усилили рекламную активность. Российский рекламный рынок в целом по итогам 2020 г. упал на 4%, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России.

Доходы ГПМ от продажи прав на аудио-видео воспроизведение снизились на 7%, до 13,4 млрд руб. Основным фактором, способствовавшим падению, стали ограничения в работе кинотеатров. Во втором полугодии часть ограничений сохранилась, но компании холдинга выпустили в кинопрокат несколько премьер – фильмы «Огонь», «Серебряные коньки», «Стрельцов» и «Доктор Лиза».

Операционная прибыль холдинга в 2020 г. составила 1,8 млрд руб. При этом ГПМ зафиксировал чистый убыток в размере 5,5 млрд руб. Компания сообщила, что на размер чистого убытка оказали негативное влияние в том числе курсовые разницы по валютным контрактам. Консолидированные расходы ГПМ по итогам года снизились на 5,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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