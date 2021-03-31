Выручка «Газпром-медиа» в 2020 году выросла на 1,1%

Доходы холдинга от рекламы по итогам года увеличились на 2% и составили 72,3 млрд руб. Рост произошел в основном благодаря эфирным и тематическим телеканалам холдинга, говорится в сообщении ГПМ. В августе-декабре на телеканалах холдинга прошло большое количество премьер, также во втором полугодии возобновились спортивные соревнования и их трансляции на ТВ.