Выручка «Газпром-медиа» в 2020 году выросла на 1,1%
Консолидированные доходы сегмента «медиабизнес» Газпромбанка выросли в 2020 году на 1,1% до 99,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщил холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) со ссылкой на отчетность банка. В сегменте «медиабизнес» представлены ключевые показатели ГПМ.
Доходы холдинга от рекламы по итогам года увеличились на 2% и составили 72,3 млрд руб. Рост произошел в основном благодаря эфирным и тематическим телеканалам холдинга, говорится в сообщении ГПМ. В августе-декабре на телеканалах холдинга прошло большое количество премьер, также во втором полугодии возобновились спортивные соревнования и их трансляции на ТВ.
В холдинге отметили, что в III квартале рекламодатели начали увеличивать деловую активность. В октябре-декабре рекламодатели, ранее переносившие свои бюджеты на осень (категории «транспорт», «финансовые услуги» и товары повседневного спроса), вернулись на ТВ и усилили рекламную активность. Российский рекламный рынок в целом по итогам 2020 г. упал на 4%, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России.
Доходы ГПМ от продажи прав на аудио-видео воспроизведение снизились на 7%, до 13,4 млрд руб. Основным фактором, способствовавшим падению, стали ограничения в работе кинотеатров. Во втором полугодии часть ограничений сохранилась, но компании холдинга выпустили в кинопрокат несколько премьер – фильмы «Огонь», «Серебряные коньки», «Стрельцов» и «Доктор Лиза».
Операционная прибыль холдинга в 2020 г. составила 1,8 млрд руб. При этом ГПМ зафиксировал чистый убыток в размере 5,5 млрд руб. Компания сообщила, что на размер чистого убытка оказали негативное влияние в том числе курсовые разницы по валютным контрактам. Консолидированные расходы ГПМ по итогам года снизились на 5,3%.