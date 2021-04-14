Соцсети и онлайн-кинотеатры могут обязать подсчитывать свою аудиторию
Социальные сети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы могут обязать подсчитывать свою аудиторию. Соответствующий законопроект находится в разработке, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
По информации источника агентства в индустрии, создание нового измерителя для подсчета аудитории соцсетей и аудиовизуальных сервисов не предполагается — планируется расширить полномочия Mediascope.
«Законопроект в разработке. Запрос на счетчик в интернете есть в рекламной отрасли. Если на телевидении есть единый измеритель, своего рода валюта для расчетов между медиаплощадками и рекламодателями, то российский интернет-рынок фактически остался без внешнего аудита. Кроме того, документ поможет отслеживать эффективность госсубсидий на производство контента, размещаемого на АВС», — сказал Горелкин.
По его словам, на данный момент интернет-сервисы «не имеют привычки» делиться собственными данными об аудитории и методиками подсчета.
Горелкин считает, что целью законопроекта является создание прозрачных механизмов рынка интернет-рекламы.
По его мнению, об эффективности рекламных кампаний отчитываются платформы, на которых она размещается. «А значит, встает вопрос, насколько объективно эти компании сами оценивают свои же работы и услуги для клиентов. В результате страдают сами интернет-площадки, так как деньги оседают у недобросовестных посредников», — указал он.
В Минцифры и Роскомнадзоре рассказали агентству, что поддерживают разработку данного законопроекта. Роскомнадзор «принимает участие в разработке концепции регулирования, направленной на обеспечение наиболее оптимального и прозрачного измерения аудитории российского сегмента интернета». В министерстве выразили надежду, что «выработанные подходы будут закреплены на уровне закона, в котором будут прописаны ключевые моменты, и это будет гарантией соблюдения баланса интересов всех участников рынка и государства».