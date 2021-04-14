Соцсети и онлайн-кинотеатры могут обязать подсчитывать свою аудиторию

«Законопроект в разработке. Запрос на счетчик в интернете есть в рекламной отрасли. Если на телевидении есть единый измеритель, своего рода валюта для расчетов между медиаплощадками и рекламодателями, то российский интернет-рынок фактически остался без внешнего аудита. Кроме того, документ поможет отслеживать эффективность госсубсидий на производство контента, размещаемого на АВС», — сказал Горелкин.