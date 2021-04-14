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Соцсети и онлайн-кинотеатры могут обязать подсчитывать свою аудиторию

Ведомости

Социальные сети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы могут обязать подсчитывать свою аудиторию. Соответствующий законопроект находится в разработке, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По информации источника агентства в индустрии, создание нового измерителя для подсчета аудитории соцсетей и аудиовизуальных сервисов не предполагается — планируется расширить полномочия Mediascope.

«Законопроект в разработке. Запрос на счетчик в интернете есть в рекламной отрасли. Если на телевидении есть единый измеритель, своего рода валюта для расчетов между медиаплощадками и рекламодателями, то российский интернет-рынок фактически остался без внешнего аудита. Кроме того, документ поможет отслеживать эффективность госсубсидий на производство контента, размещаемого на АВС», — сказал Горелкин. 

По его словам, на данный момент интернет-сервисы «не имеют привычки» делиться собственными данными об аудитории и методиками подсчета. 

Горелкин считает, что целью законопроекта является создание прозрачных механизмов рынка интернет-рекламы. 

По его мнению, об эффективности рекламных кампаний отчитываются платформы, на которых она размещается. «А значит, встает вопрос, насколько объективно эти компании сами оценивают свои же работы и услуги для клиентов. В результате страдают сами интернет-площадки, так как деньги оседают у недобросовестных посредников», — указал он.

В Минцифры и Роскомнадзоре рассказали агентству, что поддерживают разработку данного законопроекта. Роскомнадзор «принимает участие в разработке концепции регулирования, направленной на обеспечение наиболее оптимального и прозрачного измерения аудитории российского сегмента интернета». В министерстве выразили надежду, что «выработанные подходы будут закреплены на уровне закона, в котором будут прописаны ключевые моменты, и это будет гарантией соблюдения баланса интересов всех участников рынка и государства». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных