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В Instagram появится функция отключения счетчика лайков

Ведомости

Пользователи соцсети Instagram смогут отключать счетчик лайков под своими постами, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы компании Адама Моссери.

«Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его», — отметил Моссери. Такая же функция тестируется для Facebook, добавил он.

Год назад Instagram начал тестировать функцию отмены подсчета лайков в семи странах, в том числе в Канаде и Бразилии. После сбора откликов соцсеть отметила, что часть пользователей хотела бы видеть число лайков под своими постами, чтобы отслеживать их популярность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных