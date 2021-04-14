В Instagram появится функция отключения счетчика лайков
Пользователи соцсети Instagram смогут отключать счетчик лайков под своими постами, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы компании Адама Моссери.
«Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его», — отметил Моссери. Такая же функция тестируется для Facebook, добавил он.
Год назад Instagram начал тестировать функцию отмены подсчета лайков в семи странах, в том числе в Канаде и Бразилии. После сбора откликов соцсеть отметила, что часть пользователей хотела бы видеть число лайков под своими постами, чтобы отслеживать их популярность.