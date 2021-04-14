В Instagram появится функция отключения счетчика лайков

«Итак, мы тестируем новую функцию, позволяющую вам решить, что больше вам подходит, будь то выбор в пользу того, чтобы не видеть подсчет лайков на чьих-то постах, чтобы выключить этот подсчет для своих постов или же сохранить его», — отметил Моссери. Такая же функция тестируется для Facebook, добавил он.