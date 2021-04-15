Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт»

Чтобы услышать голос Литвиновой, необходимо зайти в настройки в личном профиле «Яндекс.Карт», открыть «Маршруты», а затем выбрать «Звук» и «Голос». «Рената будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. Например, перед началом пути она скажет: "Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова". А если водитель уйдёт с маршрута, Рената отметит: "Знаете, а вы куда-то не туда"», — отметили в компании.