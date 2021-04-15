Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт»
Режиссер и актриса Рената Литвинова стала голосом сервиса «Яндекс.Карты», запустившего проект, в рамках которого известные люди будут озвучивать автомобильное ведение по маршруту, рассказали в пресс-службе «Яндекса». Литвинова стала первым участником этого проекта.
Чтобы услышать голос Литвиновой, необходимо зайти в настройки в личном профиле «Яндекс.Карт», открыть «Маршруты», а затем выбрать «Звук» и «Голос». «Рената будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. Например, перед началом пути она скажет: "Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова". А если водитель уйдёт с маршрута, Рената отметит: "Знаете, а вы куда-то не туда"», — отметили в компании.
Кто еще, помимо Летвиновой, участвует в проекте, не уточняется. По умолчанию в «Яндекс.Картах» установлены голосовые помощники Алиса, Оксана и Дмитрий. Дополнительно в приложении «Яндекс.Навигатор» можно установить голоса Басты, Владимира Машкова, Василия Уткина, Федора Бондарчука, Оптимуса Прайма, Ольги Бузовой, комментатора «Формулы-1» и других. В приложении «Яндекс.Навигатор» голос Ренаты Литвиновой появится позже.