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Рената Литвинова стала голосом «Яндекс.Карт»

Ведомости

Режиссер и актриса Рената Литвинова стала голосом сервиса «Яндекс.Карты», запустившего проект, в рамках которого известные люди будут озвучивать автомобильное ведение по маршруту, рассказали в пресс-службе «Яндекса». Литвинова стала первым участником этого проекта.

Чтобы услышать голос Литвиновой, необходимо зайти в настройки в личном профиле «Яндекс.Карт», открыть «Маршруты», а затем выбрать «Звук» и «Голос». «Рената будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. Например, перед началом пути она скажет: "Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова". А если водитель уйдёт с маршрута, Рената отметит: "Знаете, а вы куда-то не туда"», — отметили в компании.

Кто еще, помимо Летвиновой, участвует в проекте, не уточняется. По умолчанию в «Яндекс.Картах» установлены голосовые помощники Алиса, Оксана и Дмитрий. Дополнительно в приложении «Яндекс.Навигатор» можно установить голоса Басты, Владимира Машкова, Василия Уткина, Федора Бондарчука, Оптимуса Прайма, Ольги Бузовой, комментатора «Формулы-1» и других. В приложении «Яндекс.Навигатор» голос Ренаты Литвиновой появится позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных