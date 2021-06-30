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Путин анонсировал «Пушкинскую карту» для посещения театров и музеев молодежью

Ведомости

Правительство обсуждает создание «Пушкинской карты», по которой молодые люди от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». 

«Молодым людям от 14 до 22 лет этим можно будет воспользоваться в течение сентября-декабря этого года и в следующем году […]. На их счет, на эту карту будет положено на четыре месяца три тысячи рублей. Почему три тысячи, потому что если будет желание сходить даже в Большой театр, можно будет и это сделать. Но там, как я понимаю, цены довольно большие. Но в целом, можно будет посещать концертные залы, музеи, выставочные залы и такие культурные учреждения. Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и всероссийские учреждения культуры», — сказал он. 

Путин отметил, что многие молодые люди хотят посещать учреждения культуры, но вынуждены «экономить на этом». «Надеюсь, что в этом смысле у них не будет такой необходимости экономить. Они смогут это сделать, в данном случае, за счет государства», — подчеркнул президент. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных