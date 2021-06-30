Путин анонсировал «Пушкинскую карту» для посещения театров и музеев молодежью

«Молодым людям от 14 до 22 лет этим можно будет воспользоваться в течение сентября-декабря этого года и в следующем году […]. На их счет, на эту карту будет положено на четыре месяца три тысячи рублей. Почему три тысячи, потому что если будет желание сходить даже в Большой театр, можно будет и это сделать. Но там, как я понимаю, цены довольно большие. Но в целом, можно будет посещать концертные залы, музеи, выставочные залы и такие культурные учреждения. Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и всероссийские учреждения культуры», — сказал он.