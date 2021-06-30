Путин анонсировал «Пушкинскую карту» для посещения театров и музеев молодежью
Правительство обсуждает создание «Пушкинской карты», по которой молодые люди от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии», трансляция которой велась на телеканале «Россия 24».
«Молодым людям от 14 до 22 лет этим можно будет воспользоваться в течение сентября-декабря этого года и в следующем году […]. На их счет, на эту карту будет положено на четыре месяца три тысячи рублей. Почему три тысячи, потому что если будет желание сходить даже в Большой театр, можно будет и это сделать. Но там, как я понимаю, цены довольно большие. Но в целом, можно будет посещать концертные залы, музеи, выставочные залы и такие культурные учреждения. Очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и всероссийские учреждения культуры», — сказал он.
Путин отметил, что многие молодые люди хотят посещать учреждения культуры, но вынуждены «экономить на этом». «Надеюсь, что в этом смысле у них не будет такой необходимости экономить. Они смогут это сделать, в данном случае, за счет государства», — подчеркнул президент.