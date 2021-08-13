Россия не стала продлевать визу журналистке московского BBC

По данным Bloomberg, такое решение властей стало ответным шагом Великобритании на дискриминацию российских СМИ и отказ в выдаче виз их журналистам. Кроме того, это первый подобный инцидент с 2015 г., когда из России был выслан корреспондент Gazeta Wyborcza Вацлав Радзивинович после высылки из Польши российского журналиста Леонида Свиридова.