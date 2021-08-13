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Россия не стала продлевать визу журналистке московского BBC

Ведомости

Журналистка московского отделения агентства BBC Сара Рейнсфорд должна покинуть Россию до 31 августа ввиду истечения визы, сообщил телеканал «Россия 24».

«Срок действия визы и аккредитации московского бюро BBC истекает 31 августа. Саре Рейнсфорд необходимо покинуть Россию до этого времени», — рассказали в эфире телеканала.

По данным Bloomberg, такое решение властей стало ответным шагом Великобритании на дискриминацию российских СМИ и отказ в выдаче виз их журналистам. Кроме того, это первый подобный инцидент с 2015 г., когда из России был выслан корреспондент Gazeta Wyborcza Вацлав Радзивинович после высылки из Польши российского журналиста Леонида Свиридова.

Рейнсфорд вела репортажи для BBC из России, Турции, Испании и Кубы. Отказ в продлении ее визы происходит на фоне достижения низшей точки в отношениях России и Запада вследствие «жестких кремлевских репрессий против оппозиции в последние годы», пишет Bloomberg.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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