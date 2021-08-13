Россия не стала продлевать визу журналистке московского BBC
Журналистка московского отделения агентства BBC Сара Рейнсфорд должна покинуть Россию до 31 августа ввиду истечения визы, сообщил телеканал «Россия 24».
«Срок действия визы и аккредитации московского бюро BBC истекает 31 августа. Саре Рейнсфорд необходимо покинуть Россию до этого времени», — рассказали в эфире телеканала.
По данным Bloomberg, такое решение властей стало ответным шагом Великобритании на дискриминацию российских СМИ и отказ в выдаче виз их журналистам. Кроме того, это первый подобный инцидент с 2015 г., когда из России был выслан корреспондент Gazeta Wyborcza Вацлав Радзивинович после высылки из Польши российского журналиста Леонида Свиридова.
Рейнсфорд вела репортажи для BBC из России, Турции, Испании и Кубы. Отказ в продлении ее визы происходит на фоне достижения низшей точки в отношениях России и Запада вследствие «жестких кремлевских репрессий против оппозиции в последние годы», пишет Bloomberg.