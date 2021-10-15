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Поврежденную шредером картину Бэнкси продали за рекордные $25 млн

Ведомости

Картина английского стрит-арт художника Бэнкси «Любовь в мусорном баке» была продана на аукционе Sotheby's за $25,4 млн и стала самой дорогой работой художника, сообщил Bloomberg. На предыдущем аукционе в 2018 г. картина была продана за $1,4 млн и сразу после продажи частично разрезана шредером в раме. Тогда картина называлась «Девочка с воздушным шаром».

В преддверии аукциона Sotheby's предлагал работу Бэнкси клиентам по всему миру и даже повесил баннер у своего офиса, разрезанный так же, как картина. Такая реклама сработала, и за неделю за картину приходили посмотреть до 1000 человек в день, рассказала специалист Sotheby's по современному искусству Эмма Бейкер.

Ранее рекорд поставила картина Бэнкси «Devolved Parliament», проданная на аукционе Sotheby`s в октябре 2019 г. за 9,9 млн фунтов ($12 млн). В октябре прошлого года картина «Покажи мне Моне» («Show me the Monet») на торгах Sotheby’s была продана почти за $10 млн и 8 минут.

В 2018 г. картина Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн. Картина, нарисованная акриловыми спрей-красками, изображала девушку, которая тянется к ярко-красному воздушному шарику в форме сердца. В раму картины было встроено устройство для измельчения бумаги (шредер). Как только ведущий торгов ударил молотком, объявив, что картина продана, полотно начало проходить через шредер.

Бэнкси — английский андеграундный художник, политический активист и режиссер. Он начал заниматься граффити в конце 1990-х гг., постепенно переходя от граффити к созданию уникальных арт-объектов и акций. Его работы и перформансы отличает острая социальная тематика. В 2010 г. Бэнкси принял участие в Берлинском международном кинофестивале со своим фильмом «Выход через сувенирную лавку». Этот документальный фильм впоследствии был номинирован на премию «Оскар». Настоящее имя и реальные обстоятельства жизни Бэнкси не известны никому, кроме его ближайших помощников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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