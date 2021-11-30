«ВКонтакте» запустил музыкальный сервис VK Музыка
Соцсеть «Вконтакте» запустила музыкальный сервис VK Музыка, в котором объединены музыкальные разделы «ВКонтакте» и «Одноклассников», есть общая библиотека контента, продукты для исполнителей и общие технологии рекомендаций, сообщила пресс-служба компании.
Также на базе Boom запустилось отдельное мобильное приложение VK Музыка. Треки можно слушать онлайн и офлайн, в приложении есть радио и умный плейлист, который подстраивается под предпочтения пользователя, рассказали в пресс-службе.
В компании рассказали о запуске сервиса для музыкантов VK Студия, который помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных. Инструменты также помогут монетизировать контент, продвигать новые треки и мероприятия и продавать билеты на концерты из VK Музыки.
Воспользоваться VK Музыкой можно без подписки с рекламой или с подпиской VK Combo без ограничений, новые пользователи сейчас смогут купить подписку за 75 руб. в месяц на первые три месяца. Подписка также дает скидки на доставку еды, такси, онлайн-кинотеатр и образовательные ресурсы.