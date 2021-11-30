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«ВКонтакте» запустил музыкальный сервис VK Музыка

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Соцсеть «Вконтакте» запустила музыкальный сервис VK Музыка, в котором объединены музыкальные разделы «ВКонтакте» и «Одноклассников», есть общая библиотека контента, продукты для исполнителей и общие технологии рекомендаций, сообщила пресс-служба компании. 

Также на базе Boom запустилось отдельное мобильное приложение VK Музыка. Треки можно слушать онлайн и офлайн, в приложении есть радио и умный плейлист, который подстраивается под предпочтения пользователя, рассказали в пресс-службе.

В компании рассказали о запуске сервиса для музыкантов VK Студия, который помогает анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных. Инструменты также помогут монетизировать контент, продвигать новые треки и мероприятия и продавать билеты на концерты из VK Музыки.

Воспользоваться VK Музыкой можно без подписки с рекламой или с подпиской VK Combo без ограничений, новые пользователи сейчас смогут купить подписку за 75 руб. в месяц на первые три месяца. Подписка также дает скидки на доставку еды, такси, онлайн-кинотеатр и образовательные ресурсы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных