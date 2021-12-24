«Первый канал» передумал менять название «Поля чудес»

В конце ноября стало известно, что «Первый канал» решил не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», которая занималась производством шоу с момента создания. Канал счел нецелесообразным продлевать договор на предложенных изменившихся условиях. Также стороны договорились не воспроизводить «Поле чудес» на других каналах. Кроме того, «ВИД» передаст «Первому каналу» полный архив шоу, куда входят свыше 1500 выпусков.