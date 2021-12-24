«Первый канал» передумал менять название «Поля чудес»
Название шоу «Поле чудес» не изменится после смены производителя, сообщила пресс-служба «Первого канала». Ранее предполагалось, что программу переименуют в «Наше поле чудес».
«После смены производителя проекта Леонид Якубович по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало эфира капитал-шоу «Поле чудес». Таким образом программа продолжит свою непрерывную историю одного из старейших проектов на российском телевидении», — заявили в пресс-службе.
В конце ноября стало известно, что «Первый канал» решил не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», которая занималась производством шоу с момента создания. Канал счел нецелесообразным продлевать договор на предложенных изменившихся условиях. Также стороны договорились не воспроизводить «Поле чудес» на других каналах. Кроме того, «ВИД» передаст «Первому каналу» полный архив шоу, куда входят свыше 1500 выпусков.
В пресс-службе «Первого канала» не уточнили, какой именно продакшн теперь будет производить «Поле чудес». Ранее стало известно, что канал договорился о приобретении прав на адаптацию американской телевикторины Wheel Of Fortune с телекомпанией CBS.