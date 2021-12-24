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«Первый канал» передумал менять название «Поля чудес»

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Название шоу «Поле чудес» не изменится после смены производителя, сообщила пресс-служба «Первого канала». Ранее предполагалось, что программу переименуют в «Наше поле чудес».

«После смены производителя проекта Леонид Якубович по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало эфира капитал-шоу «Поле чудес». Таким образом программа продолжит свою непрерывную историю одного из старейших проектов на российском телевидении», — заявили в пресс-службе.

В конце ноября стало известно, что «Первый канал» решил не продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», которая занималась производством шоу с момента создания. Канал счел нецелесообразным продлевать договор на предложенных изменившихся условиях. Также стороны договорились не воспроизводить «Поле чудес» на других каналах. Кроме того, «ВИД» передаст «Первому каналу» полный архив шоу, куда входят свыше 1500 выпусков.

В пресс-службе «Первого канала» не уточнили, какой именно продакшн теперь будет производить «Поле чудес». Ранее стало известно, что канал договорился о приобретении прав на адаптацию американской телевикторины Wheel Of Fortune с телекомпанией CBS.

Ранее по теме: «Первый канал» переименовал шоу «Поле чудес»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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