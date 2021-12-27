Умер режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле
На 59-м году жизни умер режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» и сериала для HBO «Большая маленькая ложь» Жан-Марк Валле, сообщает Variety. Он скончался в своем доме недалеко от Квебек-Сити в Канаде. Причина смерти не уточняется.
«Мы потрясены известием о его внезапной смерти и выражаем искренние соболезнования его сыновьям Алексу и Эмилю, его большой семье и его давнему партнеру по продюсированию Натану Россу», — цитирует издание заявление HBO.
Валле был номинирован на премию «Оскар» за лучший монтаж в «Далласском клубе покупателей» в 2013 г. Актеры Джаред Лето и Мэттью Макконахи, сыгравшие в фильме, получили премию «Оскар». В 2014 г. Валле снял фильм «Дикая» с Риз Уизерспун в главной роли, основанный на бестселлере Шерил Стрейд. Также Валле снял два сериала для HBO - «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы». Оба сериалы получили премии «Золотой глобус» и «Эмми».