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Умер режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле

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На 59-м году жизни умер режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» и сериала для HBO «Большая маленькая ложь» Жан-Марк Валле, сообщает Variety. Он скончался в своем доме недалеко от Квебек-Сити в Канаде. Причина смерти не уточняется.

«Мы потрясены известием о его внезапной смерти и выражаем искренние соболезнования его сыновьям Алексу и Эмилю, его большой семье и его давнему партнеру по продюсированию Натану Россу», — цитирует издание заявление HBO.

Валле был номинирован на премию «Оскар» за лучший монтаж в «Далласском клубе покупателей» в 2013 г. Актеры Джаред Лето и Мэттью Макконахи, сыгравшие в фильме, получили премию «Оскар». В 2014 г. Валле снял фильм «Дикая» с Риз Уизерспун в главной роли, основанный на бестселлере Шерил Стрейд. Также Валле снял два сериала для HBO - «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы». Оба сериалы получили премии «Золотой глобус» и «Эмми».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных