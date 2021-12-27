Умер режиссер фильма «Далласский клуб покупателей» Жан-Марк Валле

Валле был номинирован на премию «Оскар» за лучший монтаж в «Далласском клубе покупателей» в 2013 г. Актеры Джаред Лето и Мэттью Макконахи, сыгравшие в фильме, получили премию «Оскар». В 2014 г. Валле снял фильм «Дикая» с Риз Уизерспун в главной роли, основанный на бестселлере Шерил Стрейд. Также Валле снял два сериала для HBO - «Большая маленькая ложь» и «Острые предметы». Оба сериалы получили премии «Золотой глобус» и «Эмми».