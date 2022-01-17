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В России появился пятый фильм со сборами в прокате свыше 2 млрд рублей

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Российский фильм «Последний богатырь: посланник тьмы» студии Disney собрал более 2 млрд руб. в кинопрокате, следует из данных ЕАИС. На 17 января фильм собрал в прокате 2 млрд 54 млн руб. Фильм стал пятым в России, которому удалось преодолеть планку в 2 млрд руб. на киносборах.

Помимо двух частей «Последнего богатыря» больше 2 млрд руб. в прокате собирали три отечественных фильма — «Холоп» (рекордные сборы: более 3 млрд руб.) «Движение вверх» (2,9 млрд руб. в сумме) и «Т-34» (2,27 млрд руб.).

В общей сложности «Последний богатырь: посланник тьмы» стал самой кассовой картиной в России за последние две недели.

«Последний богатырь: посланник тьмы» — фильм российского режиссера Дмитрия Дьяченко производства киностудии Disney. Бюджет картины составил 454 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных