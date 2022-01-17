В России появился пятый фильм со сборами в прокате свыше 2 млрд рублей
Российский фильм «Последний богатырь: посланник тьмы» студии Disney собрал более 2 млрд руб. в кинопрокате, следует из данных ЕАИС. На 17 января фильм собрал в прокате 2 млрд 54 млн руб. Фильм стал пятым в России, которому удалось преодолеть планку в 2 млрд руб. на киносборах.
Помимо двух частей «Последнего богатыря» больше 2 млрд руб. в прокате собирали три отечественных фильма — «Холоп» (рекордные сборы: более 3 млрд руб.) «Движение вверх» (2,9 млрд руб. в сумме) и «Т-34» (2,27 млрд руб.).
В общей сложности «Последний богатырь: посланник тьмы» стал самой кассовой картиной в России за последние две недели.
«Последний богатырь: посланник тьмы» — фильм российского режиссера Дмитрия Дьяченко производства киностудии Disney. Бюджет картины составил 454 млн руб.