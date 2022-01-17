В России появился пятый фильм со сборами в прокате свыше 2 млрд рублей

Российский фильм «Последний богатырь: посланник тьмы» студии Disney собрал более 2 млрд руб. в кинопрокате, следует из данных ЕАИС. На 17 января фильм собрал в прокате 2 млрд 54 млн руб. Фильм стал пятым в России, которому удалось преодолеть планку в 2 млрд руб. на киносборах.