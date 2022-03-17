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Twitter удалил 50 000 недостоверных материалов о событиях на Украине

Ведомости

Соцсеть Twitter пометила или удалила около 50 000 записей о событиях на Украине с неточной или недостоверной информацией и навсегда заблокировала более 75 000 аккаунтов, сообщила вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуини в своем аккаунте в Twitter.

«В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 000 единиц контента и навсегда заблокировали более 75 000 учетных записей», — заявила МакСуини.

По ее словам, в последнее время растет количество контента, который вводит в заблуждение или содержит неточную информацию, в том числе видео о прошлых конфликтах, которые выдаются за нынешние события на Украине.

Twitter добавил пометки к записям, которые содержат ссылки на материалы российских государственных СМИ. Аналогичные меры ввел Instagram. По данным МакСуини, с 28 февраля Twitter пометил более 61 000 уникальных записей, из-за чего охват контента российских государственных СМИ сократился на 30%.

В конце февраля Facebook ограничил аккаунты российских СМИ, в том числе телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру». Роскомнадзор позднее объявил, что в России будет замедлен трафик социальной сети в рамках мер по защите российских СМИ, которые подверглись цензуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных