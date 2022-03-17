Twitter удалил 50 000 недостоверных материалов о событиях на Украине
Соцсеть Twitter пометила или удалила около 50 000 записей о событиях на Украине с неточной или недостоверной информацией и навсегда заблокировала более 75 000 аккаунтов, сообщила вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуини в своем аккаунте в Twitter.
«В соответствии с нашей политикой в отношении искусственно созданных и манипулируемых СМИ мы маркировали или удалили более 50 000 единиц контента и навсегда заблокировали более 75 000 учетных записей», — заявила МакСуини.
По ее словам, в последнее время растет количество контента, который вводит в заблуждение или содержит неточную информацию, в том числе видео о прошлых конфликтах, которые выдаются за нынешние события на Украине.
Twitter добавил пометки к записям, которые содержат ссылки на материалы российских государственных СМИ. Аналогичные меры ввел Instagram. По данным МакСуини, с 28 февраля Twitter пометил более 61 000 уникальных записей, из-за чего охват контента российских государственных СМИ сократился на 30%.
В конце февраля Facebook ограничил аккаунты российских СМИ, в том числе телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру». Роскомнадзор позднее объявил, что в России будет замедлен трафик социальной сети в рамках мер по защите российских СМИ, которые подверглись цензуре.