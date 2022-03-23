Приложение Netflix пропало из Google Play и App Store в России
Американский стриминговый сервис Netflix удалил свое приложение из Google Play и App Store в России. При поиске приложения в обоих магазинах оно не отображается.
Ранее Netflix объявил о приостановке работы над новыми проектами сервиса в России, компания также отказалась размещать 20 российских каналов, писал Variety. В число 20 каналов, в трансляции которых было отказано, вошли «Первый канал», НТВ, «Спас» и другие, писал Variety. Затем издание сообщило, что Netflix заявил о приостановке работы в России в знак протеста против спецоперации на Украине.
Netflix стал доступен в России в начале 2016 г., в сентябре 2020 г. компания заключила партнерство с «Национальной медиа группой» (НМГ) и месяц спустя запустила русскоязычную версию сайта.
Ранее о закрытии представительства в России из-за военной операции на Украине объявил музыкальный стриминговый сервис Spotify. Сотрудничество с Россией также прекратили образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking, а Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay.
Видеохостинг Youtube также приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.