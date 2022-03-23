Приложение Netflix пропало из Google Play и App Store в России

Ранее Netflix объявил о приостановке работы над новыми проектами сервиса в России, компания также отказалась размещать 20 российских каналов, писал Variety. В число 20 каналов, в трансляции которых было отказано, вошли «Первый канал», НТВ, «Спас» и другие, писал Variety. Затем издание сообщило, что Netflix заявил о приостановке работы в России в знак протеста против спецоперации на Украине.