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Роскомнадзор заявил о блокировке Google News в России

Ведомости

Роскомнадзор решил заблокировать доступ к интернет-сервису News.Google в России, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора, уточнив, что решение было принято на основании требования Генпрокуратуры.

«Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — сказал представитель Роскомнадзора.

В ведомстве также напомнили, что в России согласно действующему законодательству (ст. 207.3 УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закон о наказании за фейки о действиях российских военных жесткий, но он полностью соответствует ситуации тотальной информационной войны, развернутой против России.

Ранее по теме: Дума приняла закон об уголовном наказании за фейки о работе госорганов за рубежом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных