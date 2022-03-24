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Мединский призвал телеканалы сократить число развлекательных передач

Ведомости

Российские телеканалы должны уменьшить количество развлекательных передач в эфире с учетом изменившейся ситуации в мире, заявил помощник президента России Владимир Мединский. 

«У нас есть члены комиссии — представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время», — сообщил Мединский на втором заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению (цитата по ТАСС).

Он посоветовал телеканалам показывать «хорошее советское, российское» кино, а также иностранные кинофильмы без авторских прав. «Даже иностранное хорошее кино без авторских прав — кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны», — отметил он.

Федеральные телеканалы начали сокращать развлекательные передачи в эфире после начала военной операции российских войск на территории Украины. «В текущей ситуации "Первый канал" считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности. В связи с этим сетка ближайших дней будет меняться», — отмечали в пресс-службе «Первого канала» 25 февраля (цитата по «Интерфаксу»). В пресс-службе ВГТРК также сообщали, что изменят сетку телеканала «Россия 1».

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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