Мединский призвал телеканалы сократить число развлекательных передач
Российские телеканалы должны уменьшить количество развлекательных передач в эфире с учетом изменившейся ситуации в мире, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
«У нас есть члены комиссии — представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время», — сообщил Мединский на втором заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению (цитата по ТАСС).
Он посоветовал телеканалам показывать «хорошее советское, российское» кино, а также иностранные кинофильмы без авторских прав. «Даже иностранное хорошее кино без авторских прав — кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны», — отметил он.
Федеральные телеканалы начали сокращать развлекательные передачи в эфире после начала военной операции российских войск на территории Украины. «В текущей ситуации "Первый канал" считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности. В связи с этим сетка ближайших дней будет меняться», — отмечали в пресс-службе «Первого канала» 25 февраля (цитата по «Интерфаксу»). В пресс-службе ВГТРК также сообщали, что изменят сетку телеканала «Россия 1».
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.