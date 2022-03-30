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Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник»

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Народная артистка России и основательница фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уволилась по собственному желанию из московского театра «Современник», сообщила «РИА Новости» директор театра Татьяна Баранова. 

«Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 г.», — сказала Баранова.

21 марта на Youtube-канале «Скажи Гордеевой» было опубликовано интервью с Хаматовой, в котором она рассказала, что уехала из России в Латвию из-за военной спецоперации на Украине. 

Позже главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис сообщил, что пригласил Хаматову в труппу этого театра. Вместе с Херманисом Хаматова работала над спектаклем «Горбачев», который идет в Театре Наций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных