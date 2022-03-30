Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник»
Народная артистка России и основательница фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уволилась по собственному желанию из московского театра «Современник», сообщила «РИА Новости» директор театра Татьяна Баранова.
«Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 г.», — сказала Баранова.
21 марта на Youtube-канале «Скажи Гордеевой» было опубликовано интервью с Хаматовой, в котором она рассказала, что уехала из России в Латвию из-за военной спецоперации на Украине.
Позже главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис сообщил, что пригласил Хаматову в труппу этого театра. Вместе с Херманисом Хаматова работала над спектаклем «Горбачев», который идет в Театре Наций.