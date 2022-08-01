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В Узбекистане разблокировали доступ к Twitter, WeChat и «ВКонтакте»

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В Узбекистане разблокировали доступ к Twitter, «ВКонтакте» и WeChat с 1 августа, передает агентство информации и массовой коммуникации (АИМК) при президенте республики в своем Telegram-канале. 

«С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и "ВКонтакте". Продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года власти Узбекистана ограничили работу ряда социальных платформ из-за нарушений закона о персональных данных. Под ограничения попали социальные сети, LinkedIn, Instagram и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), «Одноклассники» и «Мой мир», видеохостинг Youtube и мессенджер Telegram. Ранее в июле регулятор республики ограничил доступ пользователей страны к соцсетям и мессенджерам Twitter, TikTok, Skype, «ВКонтакте» и WeChat.

В соответствии с этим законом все персональные данные граждан страны должны храниться на территории Узбекистана. Кроме того, социальные сети должны регистрировать свои базы данных в специальном государственном реестре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных