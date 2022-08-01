В Узбекистане разблокировали доступ к Twitter, WeChat и «ВКонтакте»
В Узбекистане разблокировали доступ к Twitter, «ВКонтакте» и WeChat с 1 августа, передает агентство информации и массовой коммуникации (АИМК) при президенте республики в своем Telegram-канале.
«С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и "ВКонтакте". Продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года власти Узбекистана ограничили работу ряда социальных платформ из-за нарушений закона о персональных данных. Под ограничения попали социальные сети, LinkedIn, Instagram и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), «Одноклассники» и «Мой мир», видеохостинг Youtube и мессенджер Telegram. Ранее в июле регулятор республики ограничил доступ пользователей страны к соцсетям и мессенджерам Twitter, TikTok, Skype, «ВКонтакте» и WeChat.
В соответствии с этим законом все персональные данные граждан страны должны храниться на территории Узбекистана. Кроме того, социальные сети должны регистрировать свои базы данных в специальном государственном реестре.
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