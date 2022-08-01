В Узбекистане разблокировали доступ к Twitter, WeChat и «ВКонтакте»

В ноябре прошлого года власти Узбекистана ограничили работу ряда социальных платформ из-за нарушений закона о персональных данных. Под ограничения попали социальные сети, LinkedIn, Instagram и Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), «Одноклассники» и «Мой мир», видеохостинг Youtube и мессенджер Telegram. Ранее в июле регулятор республики ограничил доступ пользователей страны к соцсетям и мессенджерам Twitter, TikTok, Skype, «ВКонтакте» и WeChat.