«Синема парк» и «Формула кино» отказались от идеи показывать картины ушедших из России студий

После начала спецоперации России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись кинотеатры. В конце июня АВК заявила, что число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть.