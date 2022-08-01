«Синема парк» и «Формула кино» отказались от идеи показывать картины ушедших из России студий
Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявила об отмене акции «кинопродукт». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Совет директоров киносети не согласовал проведение данной акции. «Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции «кинопродукт», в рамках которой зрителям предлагалось бесплатное предсеансовое обслуживание, включающее в себя российский фильм и «зарубежные видеоматериалы», — говорится в заявлении.
В пресс-службе пояснили, что совет директоров киносети считает нарушение прав правообладателей неприемлемым. Отмечается, что деньги за все билеты были возвращены покупателям, так что формально киносеть не нарушила законодательство.
Накануне гендиректор киносети Алексей Васясин рассказал «Ведомостям», что с 1 августа зрители кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» смогут воспользоваться услугой «кинопродукт» — посмотреть за один сеанс сразу российский фильм и «зарубежные видеоматериалы».
По словам Васясина, эксперимент должны были начать с показа мультфильмов. Ожидалось, что зрители первого кинопродукта смогут посмотреть отечественного «Кощея» и «Миньонов: Грювитация» от студии Universal Pictures. В будущем киносеть планировала включать в кинопродукт «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию».
Директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин уточнил, что от смены названия услуги суть ее не меняется. По его словам, показ иностранного фильма без разрешения правообладателя, как бы это ни называлось – «видеоматериалы», «кинопродукт», – это нарушение авторского права.
Спорную же услугу анонсировали для привлечения внимания Минкульта к проблемам отрасли кинопроката, подчеркивают в пресс-службе киносети. В компании надеются, что такой шаг даст толчок к разработке единого плана выхода из кризиса индустрии кинопоказа.
Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила новые меры поддержки для кинобизнеса. В частности, организация попросила разрешить кинотеатрам показывать зарубежные фильмы без согласия компаний, приостановивших работу в России.
Сейчас этому мешает наступление ответственности за показ контента без прокатного удостоверения. По словам члена АВК, главы российского представительства корпорации Сomscore Романа Исаева, освобождение от ответственности откроет кинотеатрам «окно возможностей для показа голливудского контента».
После начала спецоперации России на Украине крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в стране. В частности, новые фильмы в России перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись кинотеатры. В конце июня АВК заявила, что число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть.
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