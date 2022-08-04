Twitter заблокировал аккаунты агентства «РИА Новости» в Великобритании и ЕС

Twitter и раньше блокировал российские СМИ. Так, 8 апреля соцсеть заблокировала аккаунт российского телеканала RT. Как сообщили в пресс-службе RT, доступ к учетной записи телеканала в Twitter был закрыт за пост о пленном военном ВСУ, который рассказывал, как его бросило командование. Также к аккаунтам RT был ограничен доступ в Facebook, YouTube и TikTok.