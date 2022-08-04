Газета
Медиа

Twitter заблокировал аккаунты агентства «РИА Новости» в Великобритании и ЕС

Ведомости

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты «РИА Новости», «Срочные сообщения РИА Новости», «РИА Новости Спорт», а также «Прайм» в Европейском союзе и Великобритании, сообщает «РИА Новости».  

При попытке входа в данные аккаунты всплывает плашка с сообщением о том, что «доступ к учетной записи закрыт». Причины блокировки не уточняются. На территории России аккаунты СМИ остаются доступны.

Twitter и раньше блокировал российские СМИ. Так, 8 апреля соцсеть заблокировала аккаунт российского телеканала RT. Как сообщили в пресс-службе RT, доступ к учетной записи телеканала в Twitter был закрыт за пост о пленном военном ВСУ, который рассказывал, как его бросило командование. Также к аккаунтам RT был ограничен доступ в Facebook, YouTube и TikTok.

Сам Twitter был заблокирован на территории России 4 марта по решению Генпрокуратуры. Доступ к соцсети был ограничен по статье 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Причиной блокировки послужило то, что в Twitter распространялась незаконная информация — призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных