Twitter заблокировал аккаунты агентства «РИА Новости» в Великобритании и ЕС
Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты «РИА Новости», «Срочные сообщения РИА Новости», «РИА Новости Спорт», а также «Прайм» в Европейском союзе и Великобритании, сообщает «РИА Новости».
При попытке входа в данные аккаунты всплывает плашка с сообщением о том, что «доступ к учетной записи закрыт». Причины блокировки не уточняются. На территории России аккаунты СМИ остаются доступны.
Twitter и раньше блокировал российские СМИ. Так, 8 апреля соцсеть заблокировала аккаунт российского телеканала RT. Как сообщили в пресс-службе RT, доступ к учетной записи телеканала в Twitter был закрыт за пост о пленном военном ВСУ, который рассказывал, как его бросило командование. Также к аккаунтам RT был ограничен доступ в Facebook, YouTube и TikTok.
Сам Twitter был заблокирован на территории России 4 марта по решению Генпрокуратуры. Доступ к соцсети был ограничен по статье 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Причиной блокировки послужило то, что в Twitter распространялась незаконная информация — призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
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