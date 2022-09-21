Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать официальные данные о частичной мобилизации
Роскомнадзор проинформировал СМИ о необходимости использовать официальную информацию при подготовке материалов о частичной мобилизации, следует из заявления пресс-службы ведомства.
В ведомстве призвали использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти. В РКН напомнили, что распространение ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Распространение ложной информации в интернете, в свою очередь, влечет за собой блокировку таких материалов в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предупредили в РКН.
Проект закона, согласно которому Генпрокуратура сможет отзывать регистрацию СМИ и блокировать доступ к интернет-ресурсам за распространение фейков, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям, был принят в первом чтении 24 мая 2022 года. В первой редакции предлагалось закрывать СМИ, если оно опубликует информацию, которую российские власти посчитают недостоверной. Депутаты также предлагали ввести ответственность за перепечатывание фейков.
В феврале РКН призвал российские средства массовой информации при освещении военного конфликта на Украине опираться на российские официальные заявления. В ведомстве тогда отметили, что «распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде административного штрафа на сумму до 5 млн руб.».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников.
Указ Путина уже подписан и опубликован. Согласно документу, мобилизация начинается с 21 сентября. Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда.
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