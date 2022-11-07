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Умер основатель группы «Ласковый май» Кузнецов

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На 58-м году жизни в Оренбурге умер композитор, основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов, сообщается на странице композитора во «ВКонтакте».

«Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — сообщил представитель «Уралконцерта» «РИА Новостям». Собеседник агентства уточнил, что композитор умер в понедельник, 7 ноября, около 18:00 (16:00 мск).

Позже помощник композитора Ринат Масягутов сообщил ТАСС, что Кузнецова похоронят в воскресенье, 13 ноября, в Оренбурге. По его словам, на каком именно кладбище похоронят композитора, станет известно завтра, 8 ноября. Как заявил Масягутов, причина смерти на данный момент неизвестна.

Кузнецов родился 6 января 1964 г. в Оренбургской области. Уже с 13 лет начал заниматься музыкой. Кузнецов основал такие группы, как «Ласковый май», «Чернила для пятого класса», «Радуга ночью», «Стекловата» и Spice Boys.

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер ночью 23 июня на 49-м году жизни. По словам специалистов сосудистого центра Домодедовской больницы, причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Группа «Ласковый май» была основана в советском музыкальном кружке в 1986 г., а распалась уже в 1992 г. из-за конфликта музыкантов с продюсером.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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