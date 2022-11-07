Умер основатель группы «Ласковый май» Кузнецов

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер ночью 23 июня на 49-м году жизни. По словам специалистов сосудистого центра Домодедовской больницы, причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Группа «Ласковый май» была основана в советском музыкальном кружке в 1986 г., а распалась уже в 1992 г. из-за конфликта музыкантов с продюсером.