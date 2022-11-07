Умер основатель группы «Ласковый май» Кузнецов
На 58-м году жизни в Оренбурге умер композитор, основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов, сообщается на странице композитора во «ВКонтакте».
«Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — сообщил представитель «Уралконцерта» «РИА Новостям». Собеседник агентства уточнил, что композитор умер в понедельник, 7 ноября, около 18:00 (16:00 мск).
Позже помощник композитора Ринат Масягутов сообщил ТАСС, что Кузнецова похоронят в воскресенье, 13 ноября, в Оренбурге. По его словам, на каком именно кладбище похоронят композитора, станет известно завтра, 8 ноября. Как заявил Масягутов, причина смерти на данный момент неизвестна.
Кузнецов родился 6 января 1964 г. в Оренбургской области. Уже с 13 лет начал заниматься музыкой. Кузнецов основал такие группы, как «Ласковый май», «Чернила для пятого класса», «Радуга ночью», «Стекловата» и Spice Boys.
Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер ночью 23 июня на 49-м году жизни. По словам специалистов сосудистого центра Домодедовской больницы, причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Группа «Ласковый май» была основана в советском музыкальном кружке в 1986 г., а распалась уже в 1992 г. из-за конфликта музыкантов с продюсером.