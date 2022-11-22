Спилберг получит почетного «Золотого медведя» Берлинале

На счету Спилберга огромное количество наград. Режиссер был 19 раз номинирован на «Оскар», становился лауреатом американской кинопремии трижды. Две статуэтки он получил за «Список Шиндлера», еще одну — за «Спасти рядового Райана». Также в 1987 г. ему вручили награду Ирвинга Тальберга за выдающийся продюсерский вклад в развитие кино.