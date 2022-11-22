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Спилберг получит почетного «Золотого медведя» Берлинале

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Режиссер Стивен Спилберг станет обладателем почетного «Золотого медведя» на 73-м Берлинском международном кинофестивале за вклад в кинематограф. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фестиваля.

«73-й Берлинский международный кинофестиваль наградит американского режиссера, продюсера и сценариста Стивена Спилберга почетным "Золотым медведем" за прижизненные достижения», — сказано в сообщении.

Организаторы кинофестиваля также отметили, что на мероприятии будет показан последний на данный момент фильм режиссера «Фабельманы» (The Fabelmans, 2022). Главные роли в ленте сыграли Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген и Гэбриел ЛаБелль.

Спилберг является одним из самых известных и успешных режиссеров современности. За свою карьеру он снял и спродюсировал более 100 полнометражных картин и сериалов.

На счету Спилберга огромное количество наград. Режиссер был 19 раз номинирован на «Оскар», становился лауреатом американской кинопремии трижды. Две статуэтки он получил за «Список Шиндлера», еще одну — за «Спасти рядового Райана». Также в 1987 г. ему вручили награду Ирвинга Тальберга за выдающийся продюсерский вклад в развитие кино.

73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля 2023 г. В 2022 г. победителем события стал фильм «Алькаррас» Карлы Симон Пипо. Гран-при жюри достался картине «Фильм писательницы» Хон Сан-су. «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получила Клер Дени за ленту «С любовью и яростью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных