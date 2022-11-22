Спилберг получит почетного «Золотого медведя» Берлинале
Режиссер Стивен Спилберг станет обладателем почетного «Золотого медведя» на 73-м Берлинском международном кинофестивале за вклад в кинематограф. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фестиваля.
«73-й Берлинский международный кинофестиваль наградит американского режиссера, продюсера и сценариста Стивена Спилберга почетным "Золотым медведем" за прижизненные достижения», — сказано в сообщении.
Организаторы кинофестиваля также отметили, что на мероприятии будет показан последний на данный момент фильм режиссера «Фабельманы» (The Fabelmans, 2022). Главные роли в ленте сыграли Мишель Уильямс, Пол Дано, Сет Роген и Гэбриел ЛаБелль.
Спилберг является одним из самых известных и успешных режиссеров современности. За свою карьеру он снял и спродюсировал более 100 полнометражных картин и сериалов.
На счету Спилберга огромное количество наград. Режиссер был 19 раз номинирован на «Оскар», становился лауреатом американской кинопремии трижды. Две статуэтки он получил за «Список Шиндлера», еще одну — за «Спасти рядового Райана». Также в 1987 г. ему вручили награду Ирвинга Тальберга за выдающийся продюсерский вклад в развитие кино.
73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля 2023 г. В 2022 г. победителем события стал фильм «Алькаррас» Карлы Симон Пипо. Гран-при жюри достался картине «Фильм писательницы» Хон Сан-су. «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получила Клер Дени за ленту «С любовью и яростью».
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