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В США объявили лауреатов премии «Золотой глобус»

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В США состоялась 80-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Список лауреатов опубликован на сайте премии.

Лучшим драматическим фильмом была признана картина Стивена Спилберга «Фабельманы», Спилберг же был признан лучшим режиссером и также получил «Золотой глобус». Всего фильм участвовал в пяти номинациях. «Фабельманы» основаны на воспоминаниях Спилберга о детстве в Аризоне и Калифорнии.

Больше всего наград забрала лента «Банши Инишерина» режиссера Мартина МакДона. Фильм победил в номинациях «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», «Лучший сценарий» и «Лучший актер (мюзикл или комедия)». Последнюю забрал Колин Фаррелл.

Лучшей анимационной картиной стал мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо». «Золотой глобус» также получили «Аргентина, 1985» (лучший фильм на иностранном языке), «Дом Дракона» (лучший сериал), «Белый лотос» (лучший мини-сериал).

Премия за лучшую мужскую роль в драме досталась Остину Батлеру за роль в фильме «Элвис», где он сыграл роль Элвиса Пресли. «Золотой глобус» в категории лучшая женская роль в драме получила Кейт Бланшетт, сыгравшая в фильме Тодда Филда «Тар».

Мишель Йео была признана лучшей актрисой в комедии «Все везде и сразу». Эта лента получила еще один «Золотой глобус» в номинации «лучший актер второго плана», статуэтку забрал Ке Хюи Куан. 

В прошлом году в номинации «Лучший драматический фильм» досталась фильму новозеландского режиссера Джейна Кэмпиона «Власть пса» с Бенедиктом Кэмбербэтчем в главной роли. Фильм Спилберга «Вестсайдская история» был признан лучшей комедией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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