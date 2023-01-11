В США объявили лауреатов премии «Золотой глобус»
В США состоялась 80-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Список лауреатов опубликован на сайте премии.
Лучшим драматическим фильмом была признана картина Стивена Спилберга «Фабельманы», Спилберг же был признан лучшим режиссером и также получил «Золотой глобус». Всего фильм участвовал в пяти номинациях. «Фабельманы» основаны на воспоминаниях Спилберга о детстве в Аризоне и Калифорнии.
Больше всего наград забрала лента «Банши Инишерина» режиссера Мартина МакДона. Фильм победил в номинациях «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», «Лучший сценарий» и «Лучший актер (мюзикл или комедия)». Последнюю забрал Колин Фаррелл.
Лучшей анимационной картиной стал мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо». «Золотой глобус» также получили «Аргентина, 1985» (лучший фильм на иностранном языке), «Дом Дракона» (лучший сериал), «Белый лотос» (лучший мини-сериал).
Премия за лучшую мужскую роль в драме досталась Остину Батлеру за роль в фильме «Элвис», где он сыграл роль Элвиса Пресли. «Золотой глобус» в категории лучшая женская роль в драме получила Кейт Бланшетт, сыгравшая в фильме Тодда Филда «Тар».
Мишель Йео была признана лучшей актрисой в комедии «Все везде и сразу». Эта лента получила еще один «Золотой глобус» в номинации «лучший актер второго плана», статуэтку забрал Ке Хюи Куан.
В прошлом году в номинации «Лучший драматический фильм» досталась фильму новозеландского режиссера Джейна Кэмпиона «Власть пса» с Бенедиктом Кэмбербэтчем в главной роли. Фильм Спилберга «Вестсайдская история» был признан лучшей комедией.