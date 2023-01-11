В США объявили лауреатов премии «Золотой глобус»

Лучшим драматическим фильмом была признана картина Стивена Спилберга «Фабельманы», Спилберг же был признан лучшим режиссером и также получил «Золотой глобус». Всего фильм участвовал в пяти номинациях. «Фабельманы» основаны на воспоминаниях Спилберга о детстве в Аризоне и Калифорнии.