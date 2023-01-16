Кинокритики США и Канады назвали «Все везде и сразу» лучшим фильмом года

В фильме рассказывают о борьбе женщины Эвелин из нашего мира со злом, которое стремится разрушить всю мультивселенную. В фильме сочетаются элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика и фантастики. За работу над фильмом режиссеры были признаны лучшими в соответствующей категории.