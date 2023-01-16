Кинокритики США и Канады назвали «Все везде и сразу» лучшим фильмом года
Кинокартина «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниала Шайнерта стала лучшим фильмом по версии кинокритиков США и Канады. Награждение лауреатов 28-й премии «Выбор критиков» (Critics’ Choice Awards) состоялось 15 января в Лос-Анджелесе.
В фильме рассказывают о борьбе женщины Эвелин из нашего мира со злом, которое стремится разрушить всю мультивселенную. В фильме сочетаются элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика и фантастики. За работу над фильмом режиссеры были признаны лучшими в соответствующей категории.
Ранее премии «Золотой глобус» была удостоена сыгравшая главную роль в этом фильме Мишель Йео, она признана лучшей актрисой в комедии. Эта лента получила еще один «Золотой глобус» в номинации «лучший актер второго плана», статуэтку забрал Ке Хюи Куан. Он же получил премию «Выбор критиков» в аналогичной номинации.
Премия за лучшего актера досталась Брендану Фрейзеру за роль в фильме «Кит» Даррена Аронофски, где он сыграл роль Чарли. «Выбор критиков» в категории лучшая актриса получила Кейт Бланшетт, сыгравшая в фильме Тодда Филда «Тар».
Лучшей комедией был признан ситком «Начальная школа "Эббот"». Лучшей женской ролью в комедии стала роль Джин Смарт, которая в «Хитростях» сыграла роль Деборы Вэнс. Лучшим драматическим сериалом назван «Лучше звоните Солу», а сыгравший в нем главную роль Боб Оденкерк стал победителем в категории «Лучший актер в драматическом сериале». Аналогичную женскую награду получила Зендея за роль в сериале «Эйфория».
Лучшим мини-сериалом была признана кинолента «Выбывшая», Аманда Сайфред, которая сыграла в сериале главную роль, победила в категории «Лучшая актриса в мини-сериале». Аналогичная мужская награда досталась Дэниэлу Рэдклиффу за роль в мини-сериале «Странный Эл».
Лучшей анимационной картиной стал мультфильм «Пиноккио Гильермо дель Торо». «Выбор критиков» также получил «RRR: Рядом ревет революция» (лучший фильм на иностранном языке).
Почетной премии за достижения в карьере удостоился актер Джефф Бриджес, который исполнил главную роль в фильме «Сумасшедшее сердце» 1997 г. и получил за нее «Оскар».
В прошлом году лучшим фильмом был признан фильм новозеландского режиссера Джейна Кэмпиона «Власть пса» с Бенедиктом Кэмбербэтчем в главной роли. Он же в прошлом году получил «Оскар» и «Золотой глобус».