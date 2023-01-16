Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

По информации издания, какое-то время актриса находилась на стационарном лечении в одной из клиник Рима. В сентябре 2022 г. Джина Лоллобриджида была госпитализирована с переломом бедра. Ее адвокат Антонио Ингройя сообщал, что операция прошла успешна.