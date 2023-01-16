Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Ей было 95 лет.
По информации издания, какое-то время актриса находилась на стационарном лечении в одной из клиник Рима. В сентябре 2022 г. Джина Лоллобриджида была госпитализирована с переломом бедра. Ее адвокат Антонио Ингройя сообщал, что операция прошла успешна.
Актриса родилась 4 июля 1927 г. в Субьяко, Италия. Она известна по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» режиссера Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» режиссера Жана Деланнуа. Лоллобриджида также снималась в таких фильма, как «Посрами дьявола», «Приходи в сентябре», «Соломон и царица Савская» и др.
Лоллобриджида была награждена орденом «За заслуги перед Итальянской республикой», орденом Почетного легиона и орденом Искусств и литературы. В 2018 г. состоялось открытие именной звезды актрисы на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.
Летом 1961 г. Джина Лоллобриджида прилетела на Московский международный кинофестиваль. Актира встретилась с космонавтом Юрием Гагариным.