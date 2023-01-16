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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Ей было 95 лет.

По информации издания, какое-то время актриса находилась на стационарном лечении в одной из клиник Рима. В сентябре 2022 г. Джина Лоллобриджида была госпитализирована с переломом бедра. Ее адвокат Антонио Ингройя сообщал, что операция прошла успешна.

Актриса родилась 4 июля 1927 г. в Субьяко, Италия. Она известна по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» режиссера Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» режиссера Жана Деланнуа. Лоллобриджида также снималась в таких фильма, как «Посрами дьявола», «Приходи в сентябре», «Соломон и царица Савская» и др.

Лоллобриджида была награждена орденом «За заслуги перед Итальянской республикой», орденом Почетного легиона и орденом Искусств и литературы. В 2018 г. состоялось открытие именной звезды актрисы на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

Летом 1961 г. Джина Лоллобриджида прилетела на Московский международный кинофестиваль. Актира встретилась с космонавтом Юрием Гагариным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных