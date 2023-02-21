Angry Birds удалят из Google Play
Мобильная игра Angry Birds будет удалена из Google Play 23 февраля. Об этом сообщил финский разработчик компьютерных игр Rovio (создатель Angry Birds) в Twitter.
«Мы проанализировали экономическое обоснование Rovio Classics: Angry Birds, учитывая влияние игры на наше разнообразное игровое портфолио, мы приняли решение удалить приложение из Google Play в четверг, 23 февраля», — говорится в сообщении.
Кроме того, в App Store игра будет переименована в Red’s First Flight, ее судьба решится позже, уточнили в компании. Отмечается, что ранее скачанная Rovio Classics: Angry Birds будет доступна на устройстве и после ее удаления из Google Play.
В компании поблагодарили фанатов за преданность игре и выразили надежду, что они проявят интерес к другим играм вселенной Angry Birds.
Первая версия Angry Birds была выпущена для iPhone в 2009 г. Позже появилась браузерная версия приложения, также компания разработала версию для Android. Согласно правилам игры, пользователям нужно запускать птиц с помощью рогатки в зеленых свиней, расставленных на различных конструкциях.
После успеха оригинальной игры создатели выпустили более десяти дополнений и версий Angry Birds. Также появились версии игры для консоли и устройств VR-, AR- и MR-реальностей. Кроме того, франшиза насчитывает два полнометражных мультфильма и несколько анимационных сериалов по мотивам игры.