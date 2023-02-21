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Angry Birds удалят из Google Play

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Мобильная игра Angry Birds будет удалена из Google Play 23 февраля. Об этом сообщил финский разработчик компьютерных игр Rovio (создатель Angry Birds) в Twitter. 

«Мы проанализировали экономическое обоснование Rovio Classics: Angry Birds, учитывая влияние игры на наше разнообразное игровое портфолио, мы приняли решение удалить приложение из Google Play в четверг, 23 февраля», — говорится в сообщении. 

Кроме того, в App Store игра будет переименована в Red’s First Flight, ее судьба решится позже, уточнили в компании. Отмечается, что ранее скачанная Rovio Classics: Angry Birds будет доступна на устройстве и после ее удаления из Google Play. 

В компании поблагодарили фанатов за преданность игре и выразили надежду, что они проявят интерес к другим играм вселенной Angry Birds. 

Первая версия Angry Birds была выпущена для iPhone в 2009 г. Позже появилась браузерная версия приложения, также компания разработала версию для Android. Согласно правилам игры, пользователям нужно запускать птиц с помощью рогатки в зеленых свиней, расставленных на различных конструкциях.

После успеха оригинальной игры создатели выпустили более десяти дополнений и версий Angry Birds. Также появились версии игры для консоли и устройств VR-, AR- и MR-реальностей. Кроме того, франшиза насчитывает два полнометражных мультфильма и несколько анимационных сериалов по мотивам игры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных