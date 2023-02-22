YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева

В январе член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно, потому что подобные ресурсы распространяют враждебную информацию. Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов ранее заявил, что в Госдуме пока не обсуждается вопрос о блокировке YouTube.