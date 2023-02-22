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YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева

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YouTube заблокировал канал дизайнера и блогера Артемия Лебедева. При попытке открыть страницу сервис выдает сообщение «эта страница недоступна». 

Артемий Лебедев – дизайнер, предприниматель и блогер. Его одноименная студия была основана в 1995 г. в Москве. В ее портфолио почти 4000 проектов, в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».

С конца апреля 2019 г. на собственном канале в YouTube он обозревает новостную повестку в рубрике «Самые честные новости», также ведет тревел-блоги и обзоры дизайнерских решений в рубрике «Бизнес-линч».

В январе член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно, потому что подобные ресурсы распространяют враждебную информацию. Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов ранее заявил, что в Госдуме пока не обсуждается вопрос о блокировке YouTube. 

Ранее по теме: Пригожин заявил о скорой блокировке YouTube в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных