YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева
YouTube заблокировал канал дизайнера и блогера Артемия Лебедева. При попытке открыть страницу сервис выдает сообщение «эта страница недоступна».
Артемий Лебедев – дизайнер, предприниматель и блогер. Его одноименная студия была основана в 1995 г. в Москве. В ее портфолио почти 4000 проектов, в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».
С конца апреля 2019 г. на собственном канале в YouTube он обозревает новостную повестку в рубрике «Самые честные новости», также ведет тревел-блоги и обзоры дизайнерских решений в рубрике «Бизнес-линч».
В январе член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что отключение видеохостинга YouTube на территории России возможно, потому что подобные ресурсы распространяют враждебную информацию. Зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов ранее заявил, что в Госдуме пока не обсуждается вопрос о блокировке YouTube.