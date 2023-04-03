Путин подписал закон о полном госфинансировании детских фильмов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создателям фильмов для детей и подростков получить полное финансировании от государства.
В соответствии с документом, в перечень фильмов, которые могут рассчитывать на такую поддержку, вносятся игровые фильмы для детей и подростков, направленные на воспитание детей и подростков, а также способствующие физическому, психическому, духовному и нравственному развитию зрителей. Речь идет о финансировании 100% сметной стоимости таких картин.
Предусмотренные законом изменения вносятся в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».
«Финансирование будет осуществляться на 100% в рамках объема государственного задания, чтобы сразу снять все вопросы о возможности неконтролируемого использования государственных средств», – говорил ранее один из авторов инициативы, первый заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.
Законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина и внесен в Госдуму в ноябре 2022 г. В первом чтении документ был принят 15 декабря. В пояснительной записке к закону говорится, что создание фильмов для детей является «уникальной возможностью формирования общего культурного кода будущего поколения граждан России». Во втором и третьем чтениях закон был принят 22 марта.