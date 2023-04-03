Путин подписал закон о полном госфинансировании детских фильмов

Законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина и внесен в Госдуму в ноябре 2022 г. В первом чтении документ был принят 15 декабря. В пояснительной записке к закону говорится, что создание фильмов для детей является «уникальной возможностью формирования общего культурного кода будущего поколения граждан России». Во втором и третьем чтениях закон был принят 22 марта.