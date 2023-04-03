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Путин подписал закон о полном госфинансировании детских фильмов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создателям фильмов для детей и подростков получить полное финансировании от государства.

В соответствии с документом, в перечень фильмов, которые могут рассчитывать на такую поддержку, вносятся игровые фильмы для детей и подростков, направленные на воспитание детей и подростков, а также способствующие физическому, психическому, духовному и нравственному развитию зрителей. Речь идет о финансировании 100% сметной стоимости таких картин.

Предусмотренные законом изменения вносятся в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

«Финансирование будет осуществляться на 100% в рамках объема государственного задания, чтобы сразу снять все вопросы о возможности неконтролируемого использования государственных средств», – говорил ранее один из авторов инициативы, первый заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Законопроект был разработан группой депутатов и сенаторов в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина и внесен в Госдуму в ноябре 2022 г. В первом чтении документ был принят 15 декабря. В пояснительной записке к закону говорится, что создание фильмов для детей является «уникальной возможностью формирования общего культурного кода будущего поколения граждан России». Во втором и третьем чтениях закон был принят 22 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных