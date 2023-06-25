Google занизил в поисковой выдаче СМИ на кириллице в Казахстане

В марте 2022 г. Alphabet (материнская компания Google) заявила, что приостанавливает продажу рекламы в России, в том числе рекламы в поиске, на Youtube и у внешних партнеров. В Роскомнадзоре также заявили, что Youtube распространяет фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и не удаляет информацию экстремистских организаций. Ведомство также обвинило Youtube в цензуре российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Речь идет в том числе о блокировке аккаунтов или контента Russia Today, «России 24», Sputnik, «Звезды», РБК, НТВ и др.