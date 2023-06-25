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Google занизил в поисковой выдаче СМИ на кириллице в Казахстане

Ведомости

Google после начала российской спецоперации на Украине ограничил выдачу кириллического контента, что сказалось на работе как СМИ России, так и Казахстана, сообщил на конференции Night Telecom Forum президент «Интернет ассоциации» и владелец новостного агрегатора и измерителя аудитории сайтов в Казахстане Mediametrics.kz Шавкат Сабиров. Об этом пишет РБК.

Сабиров рассказал, что Google, YouTube, Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), Twitter и другие иностранные компании начали занижать в поисковой выдаче в Казахстане контент СМИ и медиа на кириллице. По его данным, 2022 г. «принес значительные ограничения и пессимизацию (занижение в выдаче) трафика русскоязычного (кириллического) контента в интернете», в результате пострадали в том числе СМИ республики. Трафик, по словам Сабирова, снизился в 3-5 раз, однако сами интернет-гиганты столкнулись со снижением закупок рекламы, поскольку поиск стал «бестолковым набором ссылок».

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В марте 2022 г. Alphabet (материнская компания Google) заявила, что приостанавливает продажу рекламы в России, в том числе рекламы в поиске, на Youtube и у внешних партнеров. В Роскомнадзоре также заявили, что Youtube распространяет фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и не удаляет информацию экстремистских организаций. Ведомство также обвинило Youtube в цензуре российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Речь идет в том числе о блокировке аккаунтов или контента Russia Today, «России 24», Sputnik, «Звезды», РБК, НТВ и др.

Роскомнадзор также потребовал от администрации Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения. По данным РКН, поисковик исключил из результатов выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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