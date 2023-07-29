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Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали

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Музыканта Гарика Сукачева (настоящее имя – Игорь Сукачев) госпитализировали, сообщили в группе музыканта во «Вконтакте».

«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала (Карелия) на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке"», – говорится в сообщении.

Представительство музыканта сообщило, что купленные билеты «подлежат возврату однозначно». Концерт в Рускеале должен был пройти в рамках тура 63-летнего Сукачева «Вся власть поэтамъ».

Сукачев – советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Был лидером групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум (P.S.)», «Неприкасаемые». Также является основателем группы «Бригада С».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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