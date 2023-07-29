Музыканта Гарика Сукачева госпитализировали
Музыканта Гарика Сукачева (настоящее имя – Игорь Сукачев) госпитализировали, сообщили в группе музыканта во «Вконтакте».
«В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала (Карелия) на Хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке"», – говорится в сообщении.
Представительство музыканта сообщило, что купленные билеты «подлежат возврату однозначно». Концерт в Рускеале должен был пройти в рамках тура 63-летнего Сукачева «Вся власть поэтамъ».
Сукачев – советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Был лидером групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум (P.S.)», «Неприкасаемые». Также является основателем группы «Бригада С».