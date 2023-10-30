Газета
Медиа

Главным редактором журнала «Эксперт» стал Алексей Харнас

Ведомости

Главным редактором журнала «Эксперт» назначен Алексей Харнас. Об этом сообщили в издательстве «Эксперт.Медиа».

«Мы объявляем о присоединении к нашей команде Алексея Харнаса. Его журналистский и управленческий опыт, а также понимание современного запроса российского медиарынка позволят выстроить оптимальную стратегию перезапуска «Эксперта», – заявил генеральный директор «Эксперт.Медиа» Максим Троепольский.

Главным редактором в ближайшее время будет представлена обновленная стратегия «Эксперта», новые форматы и редакция издания, возможности для партнеров и рекламодателей, уточнили в пресс-службе. 

Харнас работал в газете «Коммерсантъ», затем в АО «БНМ», курировал корреспондентскую сеть на позиции заместителя главного редактора агентства ТАСС.

Журнал «Эксперт» появился в 1995 г. в результате конфликта журналистов «Коммерсантъ-Weekly» и руководства ИД «Коммерсантъ». В 2020 г. Арбитражным судом Москвы возбуждено дело о банкротстве в отношении медиахолдинга «Эксперт». Как писали «Ведомости», это произошло, в частности, из-за возникновения долга журнала перед ВЭБ.РФ в размере более 771,1 млн руб.

Ранее ВЭБ.РФ начал перезагрузку журнала. Представитель Роскомнадзора сообщил, что 13 октября произошла перерегистрация лицензии «Эксперта». Пока планируется выход в электронном формате, но в РКН зарегистрировано печатное и электронное СМИ. Весь творческий коллектив журнала получил предложение о работе в новой структуре, сообщил представитель издателя. По его словам, ожидается, что принятые меры закончат многолетнюю историю финансовых проблем «Эксперта».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных