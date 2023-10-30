Главным редактором журнала «Эксперт» стал Алексей Харнас

Журнал «Эксперт» появился в 1995 г. в результате конфликта журналистов «Коммерсантъ-Weekly» и руководства ИД «Коммерсантъ». В 2020 г. Арбитражным судом Москвы возбуждено дело о банкротстве в отношении медиахолдинга «Эксперт». Как писали «Ведомости», это произошло, в частности, из-за возникновения долга журнала перед ВЭБ.РФ в размере более 771,1 млн руб.