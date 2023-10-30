Главным редактором журнала «Эксперт» стал Алексей Харнас
Главным редактором журнала «Эксперт» назначен Алексей Харнас. Об этом сообщили в издательстве «Эксперт.Медиа».
«Мы объявляем о присоединении к нашей команде Алексея Харнаса. Его журналистский и управленческий опыт, а также понимание современного запроса российского медиарынка позволят выстроить оптимальную стратегию перезапуска «Эксперта», – заявил генеральный директор «Эксперт.Медиа» Максим Троепольский.
Главным редактором в ближайшее время будет представлена обновленная стратегия «Эксперта», новые форматы и редакция издания, возможности для партнеров и рекламодателей, уточнили в пресс-службе.
Харнас работал в газете «Коммерсантъ», затем в АО «БНМ», курировал корреспондентскую сеть на позиции заместителя главного редактора агентства ТАСС.
Журнал «Эксперт» появился в 1995 г. в результате конфликта журналистов «Коммерсантъ-Weekly» и руководства ИД «Коммерсантъ». В 2020 г. Арбитражным судом Москвы возбуждено дело о банкротстве в отношении медиахолдинга «Эксперт». Как писали «Ведомости», это произошло, в частности, из-за возникновения долга журнала перед ВЭБ.РФ в размере более 771,1 млн руб.
Ранее ВЭБ.РФ начал перезагрузку журнала. Представитель Роскомнадзора сообщил, что 13 октября произошла перерегистрация лицензии «Эксперта». Пока планируется выход в электронном формате, но в РКН зарегистрировано печатное и электронное СМИ. Весь творческий коллектив журнала получил предложение о работе в новой структуре, сообщил представитель издателя. По его словам, ожидается, что принятые меры закончат многолетнюю историю финансовых проблем «Эксперта».