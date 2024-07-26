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«Яндекс.Афиша» и казахский оператор билетов расторгли соглашение о партнерстве

Ведомости

Крупнейший в Казахстане оператор билетов Freedom Ticketon (входит в экосистему Freedom Holding Corp., ранее работал под брендом «Тикетон») обвиняет «‎Яндекс.Афишу» в нарушении договоренностей, по которым платформа помогла ей заходить на рынок, сообщает РБК.

По информации издания, «Яндекс.Афиша» вышла на рынок Казахстана через локального партнера в 2022 г. Согласно соглашению, «‎Яндекс.Афиша» получала базу мероприятий, но не могла продавать билеты эксклюзивно. В 2024 г. российская компания начала продавать билеты без участия Ticketon, заявив, что планирует действовать на рынке самостоятельно.

Как рассказал РБК создатель Ticketon и концертного агентства Jam Константин Горожанкин, в 2018 г. Ticketon уже предлагал российской платформе партнерство, но с условием, что у «Яндекс.Афиши» не будет прямых договоров с местными площадками и организаторами мероприятий. Российская компания тогда не пошла на условия сделки, на что в ответ казахский оператор провел встречу со всеми билетными организаторами, в ходе которой договорились не давать «‎Яндекс.Афише» контент, что вынудило российскую компанию уйти с рынка в пандемию.

По словам Горожанкина, Freedom Ticketon готов к возобновлению сотрудничества с «Яндекс.Афишей», в том числе с перспективой вывода бизнеса компании в другие страны, где присутствует Ticketon – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, но с учетом защиты интересов национального рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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