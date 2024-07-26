«Яндекс.Афиша» и казахский оператор билетов расторгли соглашение о партнерстве
По информации издания, «Яндекс.Афиша» вышла на рынок Казахстана через локального партнера в 2022 г. Согласно соглашению, «Яндекс.Афиша» получала базу мероприятий, но не могла продавать билеты эксклюзивно. В 2024 г. российская компания начала продавать билеты без участия Ticketon, заявив, что планирует действовать на рынке самостоятельно.
Как рассказал РБК создатель Ticketon и концертного агентства Jam Константин Горожанкин, в 2018 г. Ticketon уже предлагал российской платформе партнерство, но с условием, что у «Яндекс.Афиши» не будет прямых договоров с местными площадками и организаторами мероприятий. Российская компания тогда не пошла на условия сделки, на что в ответ казахский оператор провел встречу со всеми билетными организаторами, в ходе которой договорились не давать «Яндекс.Афише» контент, что вынудило российскую компанию уйти с рынка в пандемию.
По словам Горожанкина, Freedom Ticketon готов к возобновлению сотрудничества с «Яндекс.Афишей», в том числе с перспективой вывода бизнеса компании в другие страны, где присутствует Ticketon – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, но с учетом защиты интересов национального рынка.