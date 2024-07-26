«Яндекс.Афиша» и казахский оператор билетов расторгли соглашение о партнерстве

Как рассказал РБК создатель Ticketon и концертного агентства Jam Константин Горожанкин, в 2018 г. Ticketon уже предлагал российской платформе партнерство, но с условием, что у «Яндекс.Афиши» не будет прямых договоров с местными площадками и организаторами мероприятий. Российская компания тогда не пошла на условия сделки, на что в ответ казахский оператор провел встречу со всеми билетными организаторами, в ходе которой договорились не давать «‎Яндекс.Афише» контент, что вынудило российскую компанию уйти с рынка в пандемию.