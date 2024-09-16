Стали известны победители премии «Эмми»«Сёгун» признан лучшим драматическим сериалом
«Сёгун» стал лучшим драматическим сериалом по версии организаторов премии «Эмми». «Хитрости» получили награду как лучший комедийный сериал, сообщается на сайте премии.
«Сёгун» был номинирован на «Эмми» в 25 категориях этом году. В результате сериал взял 18 наград. «Хитрости» в этом году получили 16 номинаций, но удостоились призов только в трех из них.
Среди победителей премии также:
лучшая драматическая актриса – Анна Савай («Сёгун»),
лучший драматический актер – Хироюки Санада («Сёгун»),
лучшая комедийная актриса – Джин Смарт («Хитрости»),
лучший комедийный актер – Джереми Аллен Уайт («Медведь»),
лучший мини-сериал – «Олененок»,
лучшие актриса и актер в мини-сериале – Джоди Фостер и Ричард Гэдд («Настоящий детектив: страна ночи» и «Олененок»).
лучший режиссер драматического сериала – Фред Туа («Сёгун»),
лучший режиссер комедийного сериала – Кристофер Сторер («Медведь»).
«Сёгун» вышел на FX в 2024 г. Это вторая экранизация одноименного романа Джеймса Клавелла о судьбе английского морского штурмана в Японии начала XVII века. Как отмечает Bloomberg, это первая за 19 лет награда «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал» для Disney (компании принадлежит FX) со времен «Остаться в живых» в 2005 г. В общей сложности Disney удостоен в этому году девяти наград «Эмми», включая четыре приза за сериал «Медведь».