Стали известны победители премии «Эмми»

«Сёгун» вышел на FX в 2024 г. Это вторая экранизация одноименного романа Джеймса Клавелла о судьбе английского морского штурмана в Японии начала XVII века. Как отмечает Bloomberg, это первая за 19 лет награда «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал» для Disney (компании принадлежит FX) со времен «Остаться в живых» в 2005 г. В общей сложности Disney удостоен в этому году девяти наград «Эмми», включая четыре приза за сериал «Медведь».