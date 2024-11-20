На поддержку кинематографа ежегодно будут дополнительно выделять 2,6 млрд рублей

На поддержку кинематографа ежегодно будут дополнительно выделять 2,6 млрд рублейРешение приняли в правительстве по итогам стратсессии
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил ежегодно дополнительно выделять по 2,6 млрд руб. на поддержку производства национальных фильмов в 2025-2030 гг. Об этом сообщили в кабмине по итогам прошедшей стратегической сессии, посвященной развитию отечественной кинематографии.
«Минфин, Минкультуры и ФНС проработают вопрос о возможности освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, от уплаты НДС, как это действует для организаций кинематографии», – добавили в правительстве.
Минкультуры, Минобрнауки, Минтруд, Минцифры и Минпросвещения будут работать над предложениями по развитию профессионального образования и системы повышения квалификации в сфере производства аудиовизуальной продукции. Отмечается, что ведомства уделят внимание актуализации образовательных стандартов с учетом перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта.
Минэкономразвития, Минкультуры, Минцифры, Министерство иностранных дел, Минпромторг, Минфин, Россотрудничество и Росмолодежь проработают предложения по экспорту российского аудиовизуального контента и его адаптации для рынков дружественных стран.
Стратегическая сессия по развитию отечественного кинематографа прошла 8 октября. Как тогда отмечал Мишустин, доля отечественных фильмов в прокате увеличивается – по последним данным, она составляет 80%. За последние шесть лет по линии Минкультуры профинансировано производство более 1700 кинолент, еще около 300 – за счет Фонда кино.