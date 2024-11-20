На поддержку кинематографа ежегодно будут дополнительно выделять 2,6 млрд рублей

Стратегическая сессия по развитию отечественного кинематографа прошла 8 октября. Как тогда отмечал Мишустин, доля отечественных фильмов в прокате увеличивается – по последним данным, она составляет 80%. За последние шесть лет по линии Минкультуры профинансировано производство более 1700 кинолент, еще около 300 – за счет Фонда кино.