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На поддержку кинематографа ежегодно будут дополнительно выделять 2,6 млрд рублей

Решение приняли в правительстве по итогам стратсессии
Ведомости

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил ежегодно дополнительно выделять по 2,6 млрд руб. на поддержку производства национальных фильмов в 2025-2030 гг. Об этом сообщили в кабмине по итогам прошедшей стратегической сессии, посвященной развитию отечественной кинематографии.

«Минфин, Минкультуры и ФНС проработают вопрос о возможности освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, от уплаты НДС, как это действует для организаций кинематографии», – добавили в правительстве.

Минкультуры, Минобрнауки, Минтруд, Минцифры и Минпросвещения будут работать над предложениями по развитию профессионального образования и системы повышения квалификации в сфере производства аудиовизуальной продукции. Отмечается, что ведомства уделят внимание актуализации образовательных стандартов с учетом перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта.

Минэкономразвития, Минкультуры, Минцифры, Министерство иностранных дел, Минпромторг, Минфин, Россотрудничество и Росмолодежь проработают предложения по экспорту российского аудиовизуального контента и его адаптации для рынков дружественных стран.

Стратегическая сессия по развитию отечественного кинематографа прошла 8 октября. Как тогда отмечал Мишустин, доля отечественных фильмов в прокате увеличивается – по последним данным, она составляет 80%. За последние шесть лет по линии Минкультуры профинансировано производство более 1700 кинолент, еще около 300 – за счет Фонда кино.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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