Борисова и Эйдельштейна номинировали на британскую кинопремию BAFTA

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28 декабря отмечается Международный день кино. Телеканал Cinema подготовил ежегодный Абсолютный топ лучших зарубежных фильмов, который основан на рецензиях критиков, оценках пользователей и результатах кассовых сборов. В него вошли номинанты на «Золотой глобус», лауреаты Каннского кинофестиваля и сразу два хоррора.



На вершине – покорившая Каннский фестиваль трагикомедия «Анора» (162 балла), рассказывающая историю любви бруклинской стриптизерши и сына русского олигарха. Снял картину Шон Бэйкер – независимый режиссер, лейтмотивом творчества которого являются истории бедняков, секс-работников, нелегалов и бездомных. Роли исполнили звезды российского кино: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Юрий Борисов, удостоенный за эту работу множества фестивальных наград, включая номинацию на «Золотой глобус». Главную героиню воплотила Майки Мэдисон, снимавшаяся у Квентина Тарантино в «Однажды в Голливуде». За роль Аноры актриса также получила номинацию на «Золотой глобус». / Cre Film