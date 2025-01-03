Борисова и Эйдельштейна номинировали на британскую кинопремию BAFTA
Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн были включены в предварительный список претендентов на главную кинопремию Великобритании BAFTA, говорится в материалах организации.
В рамках премии Борисов и Эйдельштейн претендуют на звание лучшего актера второго плана за свои роли в фильме «Анора». Сама картина также представлена в семи номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая главная актриса».
Окончательный список кандидатов на премию во всех категориях будет опубликован 15 января после голосования действительных членов академии. Церемония награждения состоится 16 февраля.
Ранее фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера номинировали на пять номинаций «Золотого глобуса». Картина рассказывает о бруклинской стриптизерше по имени Анора (Майки Мэдисон), в которую влюбляется сын российского олигарха Ваня (Эйдельштейн). Борисов сыграл одного из русских, работающих на отца Вани, кому было поручено разлучить влюбленных. Фильм вышел в российский прокат 17 октября 2024 г.