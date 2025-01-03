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Борисова и Эйдельштейна номинировали на британскую кинопремию BAFTA

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Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн были включены в предварительный список претендентов на главную кинопремию Великобритании BAFTA, говорится в материалах организации.

В рамках премии Борисов и Эйдельштейн претендуют на звание лучшего актера второго плана за свои роли в фильме «Анора». Сама картина также представлена в семи номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая главная актриса».

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28 декабря отмечается Международный день кино. Телеканал Cinema подготовил ежегодный Абсолютный топ лучших зарубежных фильмов, который основан на рецензиях критиков, оценках пользователей и результатах кассовых сборов. В него вошли номинанты на «Золотой глобус», лауреаты Каннского кинофестиваля и сразу два хоррора.<br><br>На вершине – покорившая Каннский фестиваль трагикомедия «Анора» <strong>(162 балла)</strong>, рассказывающая историю любви бруклинской стриптизерши и сына русского олигарха. Снял картину Шон Бэйкер – независимый режиссер, лейтмотивом творчества которого являются истории бедняков, секс-работников, нелегалов и бездомных. Роли исполнили звезды российского кино: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Юрий Борисов, удостоенный за эту работу множества фестивальных наград, включая номинацию на «Золотой глобус». Главную героиню воплотила Майки Мэдисон, снимавшаяся у Квентина Тарантино в «Однажды в Голливуде». За роль Аноры актриса также получила номинацию на «Золотой глобус».
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28 декабря отмечается Международный день кино. Телеканал Cinema подготовил ежегодный Абсолютный топ лучших зарубежных фильмов, который основан на рецензиях критиков, оценках пользователей и результатах кассовых сборов. В него вошли номинанты на «Золотой глобус», лауреаты Каннского кинофестиваля и сразу два хоррора.

На вершине – покорившая Каннский фестиваль трагикомедия «Анора» (162 балла), рассказывающая историю любви бруклинской стриптизерши и сына русского олигарха. Снял картину Шон Бэйкер – независимый режиссер, лейтмотивом творчества которого являются истории бедняков, секс-работников, нелегалов и бездомных. Роли исполнили звезды российского кино: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Юрий Борисов, удостоенный за эту работу множества фестивальных наград, включая номинацию на «Золотой глобус». Главную героиню воплотила Майки Мэдисон, снимавшаяся у Квентина Тарантино в «Однажды в Голливуде». За роль Аноры актриса также получила номинацию на «Золотой глобус». / Cre Film

Окончательный список кандидатов на премию во всех категориях будет опубликован 15 января после голосования действительных членов академии. Церемония награждения состоится 16 февраля.

Ранее фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера номинировали на пять номинаций «Золотого глобуса». Картина рассказывает о бруклинской стриптизерше по имени Анора (Майки Мэдисон), в которую влюбляется сын российского олигарха Ваня (Эйдельштейн). Борисов сыграл одного из русских, работающих на отца Вани, кому было поручено разлучить влюбленных. Фильм вышел в российский прокат 17 октября 2024 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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