Минкульт утвердил основные принципы господдержки кино в 2025 году
Минкульт утвердил основные принципы государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2025 г. На полнометражный игровой фильм дебютанта из специализированного ВУЗа планируется выделять не более 60 млн руб., говорится в проекте ведомственного приказа, опубликованного на портале проектов нормативных актов. Также вырос размер субсидий на неигровое кино и анимационные фильмы.
Минкульт, в случае одобрения заявки, сможет полностью покрыть производство фильма. Право на такую субсидию будут иметь дебютанты из профильных ВУЗов на протяжении пяти лет после выпуска. На другие игровые фильмы дебютантов планируется направлять до 70% стоимости фильма, но с учетом, что субсидия не может превышать 50 млн руб. На игровой фильм недебютанта может быть направлено до 100 млн руб. также с 70%-ным покрытием стоимости производства. Исключением выступают фильмы для детей и юношества, вне зависимости от опыта авторов заявки на такой фильм может быть направлено вплоть до 100 млн руб. с полным покрытием производства. Ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что тема «десятилетия детства» будет приоритетной в отечественном кино в 2025 г.
На неигровой фильм дебютанта Минкульт планирует выделять до 4 млн руб., на картину авторов с опытом – до 15 млн руб. (в 2024 г. ведомство направляло на 5 млн меньше – 10 млн руб.), если это полнометражная картина, и до 5 млн руб. в случае если речь идет о короткометражном. На анимационные картины расчет будет делаться исходя из их продолжительности в минутах.
Также ведомство предлагает изменить шкалу экспертной оценки при решении о выделении госсредств на национальное кино, следует из проекта изменений ведомственного приказа, опубликованного на портале проектов нормативных актов. В частности, предлагается изменить шкалу с десятибалльной на стобалльную. Экспертами могут выступать как сотрудники ведомства, так и деятели кино.
26 декабря 2024 г. Минкульт утвердил приоритетные темы для господдержки кино в 2025 г. Одной из таких тем стало сохранение традиционных ценностей. Кроме того, государство будет спонсировать кино на тему истории, научных открытий и достижений в области технологий, популяризации института семьи.
«Поддержку также получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству», – добавила Любимова. Будет также поддерживаться кино о спецоперации на Украине и Великой Отечественной войне.