Минкульт утвердил основные принципы господдержки кино в 2025 году

Минкульт, в случае одобрения заявки, сможет полностью покрыть производство фильма. Право на такую субсидию будут иметь дебютанты из профильных ВУЗов на протяжении пяти лет после выпуска. На другие игровые фильмы дебютантов планируется направлять до 70% стоимости фильма, но с учетом, что субсидия не может превышать 50 млн руб. На игровой фильм недебютанта может быть направлено до 100 млн руб. также с 70%-ным покрытием стоимости производства. Исключением выступают фильмы для детей и юношества, вне зависимости от опыта авторов заявки на такой фильм может быть направлено вплоть до 100 млн руб. с полным покрытием производства. Ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что тема «десятилетия детства» будет приоритетной в отечественном кино в 2025 г.