МТС закроет принадлежащий ей аналог YouTube
Платформа будет доступна пользователям и блогерам до 1 июня. Они смогут до этого момента выгрузить необходимый контент. Технологическую инфраструктуру Nuum передадут рекламному подразделению МТС AdTech, указал представитель компании. В будущем ее будут использовать для создания рекламной сети видеобаннеров, которая ориентирована на электронную коммерцию. В том числе, движок видеохостинга будет применяться для продвижения товаров на маркетплейсах и классифайдах в форматах, аналогичных «сторис» и «рилзам» в соцсетях.
Несколько десятков разработчиков из команды видеоплатформы перейдут в вертикаль медиабизнеса МТС. Так, разработанные для Nuum технологии стриминга видео используют в принадлежащем компании онлайн-кинотеатре Kion. Решение о закрытии Nuum как видеохостинга и передаче его рекламному подразделению было принято «в связи с новой стратегией трансформации компании», уточнили в МТС.
18 февраля «Ведомости» со ссылкой на источник в МТС, двух бывших сотрудников Nuum и собеседника в конкурирующей компании писали, что стратегия развития платформы пересматривается, а ее структура – оптимизируется. С начала 2025 г. команду площадки покинули порядка 250 человек, что составляет 70–80% ее кадрового состава, уволившиеся преимущественно являются сотрудниками отделов маркетинга и контента, уточнил один из экс-сотрудников. Еще один собеседник добавил, что ушли и руководители указанных направлений.
Все эти сотрудники видеоплатформы были уволены по соглашению сторон, заявил бывший работник Nuum. Оптимизация проходит на фоне «существенного сокращения финансирования» площадки от МТС, пояснили «Ведомостям» действующий сотрудник телекомоператора и собеседник, который покинул команду платформы. О закрытии проекта Nuum «речь пока не идет», но стратегия ее развития будет скорректирована, резюмировали они.
МТС запустила видеоплатформу Nuum с пользовательским контентом в бета-версии в декабре 2023 г. На площадке доступны прямые трансляции, длинные горизонтальные ролики и вертикальные видео. На развитие платформы в 2024 г. МТС выделил 6 млрд руб., писал РБК. На текущий момент Nuum продолжает работать в тестовой версии. По данным исследовательской компании Mediascope, аудитория платформы в январе 2025 г. составила 3 млн россиян старше 12 лет в месяц. В самой видеоплатформе ранее сообщали, что ее месячный охват достиг 7,5 млн человек.