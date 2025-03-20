МТС закроет принадлежащий ей аналог YouTube

18 февраля «Ведомости» со ссылкой на источник в МТС, двух бывших сотрудников Nuum и собеседника в конкурирующей компании писали, что стратегия развития платформы пересматривается, а ее структура – оптимизируется. С начала 2025 г. команду площадки покинули порядка 250 человек, что составляет 70–80% ее кадрового состава, уволившиеся преимущественно являются сотрудниками отделов маркетинга и контента, уточнил один из экс-сотрудников. Еще один собеседник добавил, что ушли и руководители указанных направлений.