Rutube анонсировал запуск безопасного режима в 2025 году
Заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил о скором внедрении на платформе Rutube полнофункционального безопасного режима для семейного просмотра.
По его словам, новая функция будет доступна всем пользователям независимо от авторизации и позволит ограничить доступ к контенту «18+». Основной целью этого нововведения станет создание безопасной среды для детской и семейной аудитории.
Косинский уточнил, что на первом этапе в безопасном режиме будет представлена подборка детских и семейных фильмов, мультфильмов, развивающего контента, видео блогеров и телевизионных передач, с последующим расширением библиотеки.
Решение о разработке этой функции было принято на основе анализа пользовательских запросов: около 15% дневной аудитории платформы просматривает детский и семейный контент, на который приходится более 15% месячного объема просмотров.
Запуск безопасного режима, запланированный на 2025 г., станет частью комплексной стратегии Rutube по обеспечению цифровой безопасности. В перспективе платформа рассматривает возможность внедрения отдельных детских профилей с персонализированными рекомендациями.
Rutube уже предпринимал меры по защите детской аудитории: с начала 2025 г. было заблокировано свыше 15 000 видеороликов и 5000 аккаунтов, нарушающих требования к контенту.