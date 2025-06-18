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Rutube анонсировал запуск безопасного режима в 2025 году

Ведомости

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил о скором внедрении на платформе Rutube полнофункционального безопасного режима для семейного просмотра.

По его словам, новая функция будет доступна всем пользователям независимо от авторизации и позволит ограничить доступ к контенту «18+». Основной целью этого нововведения станет создание безопасной среды для детской и семейной аудитории.

Косинский уточнил, что на первом этапе в безопасном режиме будет представлена подборка детских и семейных фильмов, мультфильмов, развивающего контента, видео блогеров и телевизионных передач, с последующим расширением библиотеки.

Решение о разработке этой функции было принято на основе анализа пользовательских запросов: около 15% дневной аудитории платформы просматривает детский и семейный контент, на который приходится более 15% месячного объема просмотров.

Запуск безопасного режима, запланированный на 2025 г., станет частью комплексной стратегии Rutube по обеспечению цифровой безопасности. В перспективе платформа рассматривает возможность внедрения отдельных детских профилей с персонализированными рекомендациями.

Rutube уже предпринимал меры по защите детской аудитории: с начала 2025 г. было заблокировано свыше 15 000 видеороликов и 5000 аккаунтов, нарушающих требования к контенту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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