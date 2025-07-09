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Актера Юру Борисова утвердили на роль в фильме «Искусственный»

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Актера Юру Борисова утвердили на роль в фильме «Искусственный» (Artificial, реж. Луки Гуаданьино) об увольнении и возвращении основателя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщает Variety.

Производством фильма будет занимается Amazon MGM. Картину описывают как комедийную драму, действие которой будет происходить в мире искусственного интеллекта. 

27 июня стало известно, что российского актера пригласили в американскую Академию кинематографических искусств и наук. «Отбор членов осуществляется на основе профессиональной квалификации, при этом приоритетом остается постоянная приверженность инклюзивности и равенству. Из числа приглашенных 41% составляют женщины, 45% составляют члены недостаточно представленных сообществ и 55% из 60 стран за пределами США», – говорится в сообщении академии. 

Борисов стал известен западному зрителю благодаря роли в фильме «Анора» (реж. Шон Бейкер), за которую его номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Мировая премьера «Аноры» состоялась 21 мая 2024 г. Кино рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха. «Анора» стала победителем в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий». Борисов не получил «Оскар» – приз достался американскому актеру Кирану Калкину («Настоящая боль»).

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