Актера Юру Борисова утвердили на роль в фильме «Искусственный»

27 июня стало известно, что российского актера пригласили в американскую Академию кинематографических искусств и наук. «Отбор членов осуществляется на основе профессиональной квалификации, при этом приоритетом остается постоянная приверженность инклюзивности и равенству. Из числа приглашенных 41% составляют женщины, 45% составляют члены недостаточно представленных сообществ и 55% из 60 стран за пределами США», – говорится в сообщении академии.