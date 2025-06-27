Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию

Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемиюЧленство в организации дает возможность голосовать на номинациях премии «Оскар»
Юра Борисов может стать членом жюри на премии «Оскар» – российского актера пригласили в американскую Академию кинематографических искусств и наук. Это следует из сообщения на сайте академии.
Вместе с ним в списке приглашенных актриса Майки Мэдисон, исполнившая главную роль в фильме «Анора». Сам Борисов сыграл второстепенного персонажа Игоря в работе режиссера Шона Бэйкера. Также в академию приглашен оператор фильма Дрю Дэниелс и продюсер картины Алекс Коко.
Академия пригласила вступить в организацию 534 актера, художника и других представителей индустрии, которые отличились своим вкладом в кинематограф. Среди них – актеры Киран Калкин, Адам Пирсон, Джереми Стронг, певица Ариана Гранде, художники Сандра Андерсен, Кэлси Манн и др.
«Отбор членов осуществляется на основе профессиональной квалификации, при этом приоритетом остается постоянная приверженность инклюзивности и равенству. Из числа приглашенных 41% составляют женщины, 45% составляют члены недостаточно представленных сообществ и 55% из 60 стран за пределами США», – говорится в сообщении.
Как отметили в академии, среди приглашенных 91 номинант на премию «Оскар», – в том числе 26 победителей, и три лауреата премии за научно-технические достижения.
Мировая премьера фильма Шона Бэйкера «Анора» состоялась 21 мая 2024 г. Кино рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха. «Анора» стала победителем в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий». Борисов не получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора» – приз достался американскому актеру Калкину («Настоящая боль»).