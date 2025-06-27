Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию

«Отбор членов осуществляется на основе профессиональной квалификации, при этом приоритетом остается постоянная приверженность инклюзивности и равенству. Из числа приглашенных 41% составляют женщины, 45% составляют члены недостаточно представленных сообществ и 55% из 60 стран за пределами США», – говорится в сообщении.