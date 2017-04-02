Подданные, а не общество

На новость «Шувалов: Путин раскритиковал правительство за обсуждение налогового маневра» (www.vedomosti.ru от 16.03.2017)

Наш президент вообще не оперирует термином «общество». Читайте внимательно: «Дискуссии в правительстве с бизнесом нужны, но я считаю преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока еще не выработана единая позиция», – сказал президент». То есть в его картине мира есть Высочайшая Воля и Его Правительство, есть Бизнес (с большой буквы «Б»), с которым можно кулуарно пошушукаться и порешать вопросы, и есть СМИ, задача которых – донести Высочайшую Волю до благодарных подданных. Никакого «общества» в этой картине нет. Есть подданные, чаяния которых желательно выслушать раз в год в ходе прямой линии и настроения которых периодически замеряются Специальной Социологической Службой.

Вячеслав Марача, Москва

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