Второй после «Газпрома»

«Газпром» на прошедших в марте торговых сессиях на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (включает суточные торги на март и первые дни апреля, а также месячную сессию на апрель) обеспечил 77% поставок газа (83% месяцем ранее), тогда как на «Новатэк» пришлось 6%, сообщила биржа. «Роснефть» стала крупнейшим независимым поставщиком газа на биржу, обеспечив 17% оборота, или 291 млн куб. м поставки. В прошлом месяце «Роснефть» не продавала, а покупала газ на бирже – на компанию «СЛ-трейдинг». Интерфакс

ОСК займет в ВТБ

ВТБ открывает ОСК кредитную линию на 12,25 млрд руб. под 10,61% годовых сроком на девять месяцев, следует из документации, размещенной заемщиком на сайте госзакупок. В числе ковенантов, которые ОСК обязалась исполнять, – годовая чистая прибыль по МСФО в размере не менее 2,2 млрд руб. (и отсутствие убытков по РСБУ), а также отношение EBITDA к сумме начисленных процентов не менее 1х. В случае нарушения ВТБ вправе поднять ставку на 1 п. п. В 2015 г. ОСК получила 5,37 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 2,68 млрд руб. в 2014 г., отчетности за 2016 г. пока нет. Интерфакс

Ставка РЖД

РЖД установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 15 млрд руб. на уровне 8,7% годовых, сообщил источник на банковском рынке. Ориентир соответствует доходности к оферте через шесть лет и два месяца на уровне 8,88% годовых. Сбор заявок на облигации проходил 31 марта с 11.00 мск до 15.00 мск. Во время премаркетинга диапазон ставки купона был понижен с 8,9–9,1%. Интерфакс

Enel переложила акции «Русэнергосбыта»

Нидерландская Enel Investment Holding B.V. приобрела 49,5% в ООО «Русэнергосбыт», следует из обновившейся структуры акционерного капитала сбыта в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Структура итальянской Enel приобрела акции у RES Holdings B.V., которая владела 100% в сбыте. Этой компанией управляет группа ЕСН (50,5%) и Enel (49,5%). RES Holdings, в свою очередь, одновременно перевела оставшуюся у нее долю в 50,5% на кипрскую Resenergo Investments Ltd. Изменения отразились 30 марта. Основной потребитель «Русэнергосбыта» – РЖД. Чистая прибыль сбытовой компании за 2016 г. – около 5 млрд руб. Интерфакс

Sakhalin Energy сократила прибыль

Прибыль Sakhalin Energy (оператор СРП-проекта «Сахалин-2») в 2016 г. по МСФО составила $869 млн по сравнению с $1,96 млрд (на 56% меньше), следует из документов компании. Выручка в прошлом году – $4,55 млрд по сравнению с $6,2 млрд годом ранее (на 26% ниже). В 2016 г. производство СПГ выросло на 1% по сравнению с предыдущим годом до 10,93 млн т. В 2016 г. Sakhalin Energy отгружала СПГ в Японию (67,4% по сравнению с 70,6% годом ранее), Южную Корею (17,1% против 25,1%), Китай (3% по сравнению с 1,8%) и на Тайвань (12,5% против 2,4%). Интерфакс