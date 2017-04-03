Россия сокращает добычу нефти

Россия сократила добычу нефти в марте, по предварительным данным, до 11,06 млн барр. в сутки, сообщил человек, знакомый с данными отраслевой статистики. По отношению к среднесуточным значениям октября добыча сократилась на 174 000 барр. в сутки, что соответствует плану, принятому Россией по соглашению с ОПЕК. Среднесуточная добыча нефти в России в марте составила 11,046 млн барр., на 202 300 барр. в сутки ниже уровня октября 2016 г. Интерфакс

Таджикистан разрешил «Ямалу» полеты

Власти Таджикистана согласовали авиакомпании «Ямал» выполнение рейсов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в города Душанбе и Худжанд, но с меньшей частотой, чем рассчитывал перевозчик, сообщил коммерческий директор компании Андрей Дубров: «Они [авиавласти Таджикистана] подтвердили нам две частоты [в неделю] на Душанбе и две на Худжанд». По его словам, договоренность была о четырех рейсах в неделю в каждый из городов. Интерфакс

Минтранс поддерживает докапитализацию «Совкомфлота»

Минтранс поддерживает предложение Минэкономразвития направить на докапитализацию «Совкомфлота» часть денег от приватизации компании, заявил замминистра транспорта Виктор Олерский. Министр экономразвития Максим Орешкин заявлял, что 25% средств, полученных в ходе приватизации «Совкомфлота», будут направлены на докапитализацию компании. Планируется продать 25% «Совкомфлота» за 30 млрд руб. ТАСС, Ведомости

10 лет на выравнивание тарифов

Тарифы на Дальнем Востоке будут выравниваться до среднероссийского уровня за счет субсидий до тех пор, пока регион не будет развит так же, как европейская часть, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. «Мы исходим из того, что она [субсидия] должна работать до того, как выровняется экономика. Сейчас в законе есть срок – три года, но этот срок скорее на отработку механизма, проверку его эффективности», – сказал Трутнев. Срок, в течение которого потребители ценовых зон будут компенсировать снижение энерготарифов на Дальнем Востоке, может увеличиться с трех до 10 лет. Интерфакс

Венесуэле нужны деньги

Венесуэла вступила в переговоры с «Роснефтью», с тем чтобы компания добавила недостающие $600 млн к процентным выплатам на $3 млрд, которые государственная PDVSA должна совершить в ближайший месяц по облигациям, сообщил источник, близкий к правительству страны. Reuters