«ВЭБ инновации» забронировали Oktogo

Арбитражный суд Москвы 30 марта вынес решение о взыскании с сервиса онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru 41,5 млн руб. в пользу фонда «ВЭБ инновации», одного из основных акционеров и кредиторов компании, ссылается vc.ru на материалы суда. «ВЭБ инновации» подали иск в январе 2017 г. в качестве задолженности за предоставленный заем. Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляции. В то же время основатель проекта Марина Колесник разослала сотрудникам письмо, где предупредила о возможной ликвидации компании в связи с финансовыми трудностями, в феврале сервис прекратил работу. Его другой крупный акционер – польский инвестфонд MCI. Ведомости