На стадионе закончен второй этап

Комитет по строительству в пятницу отправил в Ростехнадзор уведомление об окончании строительно-монтажных работ на стадионе. С 29 декабря 2016 г. на объекте достраивали павильоны, подтрибунное пространство, коммерческие и вспомогательные помещения, шла адаптация инженерных систем. Для этого комитет заключил с «Метростроем» контракт на 2 млрд руб. Ведомости

Северо-Западный Сбербанк расширился

Сбербанк расформировывает Северный и Западно-Уральский банки. В управление Северо-Западному банку перейдут Вологодское, Архангельское головные отделения, Ненецкое отделение и головное отделение в Коми. Интерфакс

15 «Перекрестков» за год

Сеть «Перекресток» (входит в X5 Retail Group) в 2017 г. планирует открыть 15 магазинов и реконструировать семь точек в Петербурге и Ленобласти, сообщила директор дивизиона «Северо-Восток» ритейлера Дарья Осиновская. По ее словам, после открытия новых магазинов и реконструкции доля супермаркетов сети в новой концепции составит 85%. Среди потенциальных населенных пунктов для открытия новых магазинов она назвала Мурино, Кудрово, Всеволожск, Гатчину и Кириши. Интерфакс

Бюджет под 9,55%

Комитет финансов в пятницу разместил на банковских депозитах 4 млрд руб. на четыре дня под 9,55% годовых, сообщила СПВБ. Банки подали пять заявок на 19 млрд руб. по ставкам от 8%. Ведомости