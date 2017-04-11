У «Лукойла» горит скважина

Пожарные ликвидируют возгорание нефтескважины на месторождении имени А. Алабушина (принадлежит «Лукойлу») в Усинском районе Коми, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Всего для ликвидации последствий привлечено 69 человек и 32 единицы техники. Создан резерв. Пострадавших и погибших нет», – отметили в пресс-службе. Интерфакс

«Алроса» увеличила продажи

«Алроса» в марте 2017 г. продала алмазов и бриллиантов на $566,6 млн, сообщила компания. Это на 1% выше, чем в марте 2016 г., и на 41% больше, чем в прошлом феврале. Мировой лидер по выручке – De Beers в марте продала продукции на $580 млн. Интерфакс

Казахская «Нива»

Серийное производство автомобилей Chevrolet Niva («Шевроле Нива») начато в понедельник в Казахстане, сообщили в пресс-службе СП «GM-АвтоВАЗ» («Джи-эм – АвтоВАЗ»). Предприятие «Сарыаркаавтопром» в городе Костанай начало выпускать авто из машинокомплектов, поставляемых из Тольятти. Соглашение о поставке сборочных комплектов между «Джи-эм – АвтоВАЗ» и «Сарыаркаавтопромом» было подписано в январе. Планируемые объемы производства не раскрываются. ТАСС