«Калашников» готовит облигации на 50 млрд руб.

«Калашников» готовит программу биржевых облигаций до 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщила Московская биржа. Бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная. Интерфакс

«Татнефть» увеличит добычу

Добыча «Татнефти» увеличится в 2017 г. на 0,5 млн т по сравнению с 2016 г., если пакт стран ОПЕК и не входящих в картель стран не будет продлен на второе полугодие, сказал заместитель гендиректора по разработке и добыче нефти и газа Рустам Халимов. Reuters

ММК снизил выплавку стали

Группа ММК в I квартале 2017 г. снизила выплавку стали на 2,9% по сравнению с предыдущим кварталом до 3,066 млн т, сообщила компания. Снижение связано с плановым ремонтом кислородного конвертера N3 и машины непрерывного литья заготовки, но было частично скомпенсировано увеличением загрузки электродуговых печей до 77%. Интерфакс