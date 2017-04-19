Куры Cargill заразились гриппом

На территории ростовской птицефабрики «Маркинская» (входит в холдинг Provimi американской Cargill) обнаружен грипп птиц, сообщило областное управление ветеринарии и подтвердил представитель компании. На птицефабрике уничтожат все поголовье – 230 000 птиц. «Маркинская» – единственная птицефабрика у Cargill в России, ее мощность – 90 млн яиц в год, уточнил представитель компании. Птицефабрика не была застрахована, сумму ущерба он назвать затруднился. Ведомости

Хлеб дрожжевой

невозвратный Роспотребнадзор считает необходимым ввести запрет на возврат непроданного хлеба из торговой сети поставщику, ссылается пресс-служба «Единой России» на письмо руководителя службы Анны Поповой в адрес зампредседателя Госдумы Ирины Яровой. У возвращаемых хлебобулочных изделий качество хуже, чем у свежего хлеба, и они могут содержать потенциально опасные микроорганизмы, объясняет Попова. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) еще в конце 2016 г. подписала меморандум с Российской гильдией пекарей и кондитеров и c Российским союзом пекарей об оптимизации возвратов, заявил представитель АКОРТ, некоторые ритейлеры уже перешли на безвозвратную систему работы с поставщиками. Ведомости

«Русагро» заплатит дивиденды

Акционеры группы «Русагро» одобрили выплату 6,62 млрд руб. дивидендов за 2016 г., сообщила компания. В первом полугодии 2016 г. «Русагро» уже выплатила 2 млрд руб. дивидендов. В 2016 г. чистая прибыль «Русагро» по МСФО снизилась в 1,7 раза до 13,7 млрд руб. ИНТЕРФАКС «Тактика» в «Алконе»

Группа компаний «Тактика» приобрела 28% бизнес-центра «Алкон» (102 000 кв. м) на Ленинградском проспекте, сообщила компания. Детали сделки не раскрываются. «Тактика» принадлежит Павлу Шишкину. Компания выступает партнером O1 Properties по бизнес-центру «Большевик». Ведомости

J&J пересмотрела планы

Чистая прибыль американского производителя товаров повседневного спроса, лекарств и медизделий Johnson & Johnson (J&J) в I квартале 2017 г. снизилась на 0,9% год к году до $4,4 млрд, сообщила компания. Ее выручка выросла на 1,66% до $17,5 млрд. J&J прогнозирует, что по итогам года ее прибыль составит $7–7,15 в расчете на акцию, выручка – $75,4–76,1 млрд. Ранее компания ожидала годовую прибыль на уровне $6,93–7,08 на акцию при выручке в $74,1–74,8 млрд. Интерфакс

Цены на соль все ниже

Российские производители соли в апреле 2017 г. снизили цены в среднем на 10% по сравнению с декабрем прошлого года, сообщило отраслевое объединение Руспродсоюз. По его данным, цена 1 кг соли в полиэтиленовых пакетах упала с 3,6 до 3,3 руб., соль в мешках по 50 кг подешевела с 3,3 до 3 руб./кг. Интерфакс